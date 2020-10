Az október 26-i héten kezdődik a jegyértékesítés novemberre

A jövő év felénél hamarabb nem lesz vakcina a koronavírus ellen, ezért „nekünk, magyaroknak is a következő év közepéig, júniusig-júliusig kell kibírni” - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban. 1176 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 35 222 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 15 beteg, így az elhunytak száma 913 főre emelkedett, 9202-en már meggyógyultak. Járványügyi gócpont alakult ki egy tiszaújvárosi építkezésen, 1717 koronavírustesztből 242 pozitív lett - közölte Müller Cecília országos tisztifőorvos. Az egészségügyi ellátórendszer bírja a terhelést, tavasszal és nyáron az ország felkészült a koronavírus-járvány kezelésére - mondta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. Az idősek és a krónikus betegek feltétlenül oltassák be magukat az influenza ellen - mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályának vezetője. Közzétette a Miniszterelnöki Kabinetiroda a koronavírusról szóló nemzeti konzultáció közjegyző által is hitelesített eredményeit a kormány hivatalos honlapján. „Azt kaptuk, amit kértünk” - mondta a Magyar Orvosi Kamara elnöke az orvosbérek megemelésével kapcsolatban a Mandinernek. Kincses Gyula közölte: kiemelkedő, kérésüknek megfelelő béremelést kaptak. Személyesen kampányol Karácsony Gergely a Budapestet Judapestnek nevező jelölt mellett. A főpolgármester szombaton Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe utazik, hogy népszerűsítse az antiszemita botrányba keveredett Bíró Lászlót. Késéssel, kormányzati segítséggel fejezné be a fővárosi önkormányzat a Biodómot 2024-re - írja a Magyar Nemzet. Újabb, szerinte homoszexuális propagandát is tartalmazó mesekönyvet semmisített meg Dúró Dóra, a Mi Hazánk Mozgalom elnökhelyettese. Nincs helye az óvodákban homoszexuális propagandának - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely szerint akár kiskorú veszélyeztetésének bűncselekménye is lehet az, ha például a Meseország mindenkié című könyvet használják óvodákban. Nem muszáj most bepótolni az érettségit azoknak, akik tavasszal a járványhelyzet miatt visszaléptek a vizsgától. Aki még mindig fél az esetleges fertőzéstől, 2021 májusában is próbálkozhat - tudta meg a Magyar Nemzet az Emberi Erőforrások Minisztériumától Komoly otthonteremtési programban gondolkodunk - mondta a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára a Magyarország élőben című műsorunkban. Orbán Balázs közölte: a kormány minden magyar ember lakáshoz jutását eddig is alapjognak tekintette, és ennek megfelelő otthonteremtési támogatást szeretne működtetni, ezért a következő logikus lépés a lakás áfa-csökkentés újbóli meglépése. A Vas megyei Bükön letették a Nestlé Hungária Kft. 50 milliárd forint értékű beruházásának alapkövét, a befektetés 160 új munkahelyet hoz létre. Magyarország az éllovasok közé tartozik abban a beruházásokért folytatott globális versenyben, amely a világban felszabaduló és átalakuló kapacitások újra elosztásáért folyik - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A kormány keleti nyitás stratégiája beváltotta a hozzáfűzött reményeket - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Egyre több magyar vállalkozás juthat lehetőséghez Kazahsztánban - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter a magyar-kazah stratégiai tanács ülését követően. Magyarország a leghatékonyabb környezetvédők közé tartozik Európában, és a káros anyagok kibocsátására vállalt kötelezettségeit is teljesíteni fogja - mondta az innovációs és technológiai miniszter. Az Európai Parlament tárgyalói mindaddig felfüggesztik az Európai Unió 2021 utáni, hétéves költségvetéséről folytatott megbeszéléseket, amíg a tagországi kormányokat tömörítő tanács új ajánlattal nem áll elő. A világon 36,5 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 061 888, a gyógyultaké 25,4 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Tovább gyorsul a koronavírus-járvány terjedése Ukrajnában, már megközelítette a hatezret az egy nap alatt azonosított új fertőzöttek száma, ezért nem kizárt, hogy a kormány mégis új szigorításokat vezet be. Csehországban rohamosan terjed a koronavírus-járvány, a napi fertőzöttek száma - a héten már harmadik alkalommal - lépte túl az eddigi legmagasabb szintet és ugrásszerűen nő a súlyos esetek és a halottak száma is. Egyre nagyobb büntetéseket vezet be Észak-Macedónia a járvány miatti korlátozások megsértőivel szemben. Franciaországban az elmúlt 24 órában több mint 18 ezer új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak. Négy újabb francia nagyvárost (Lyon, Grenoble, Saint-Etienne és Lille) nyilvánít a koronavírus-járvány terjedése miatti legmagasabb riasztási övezetté szombattól a kormány. Szükségállapotot vezet be a spanyol kormány a madridi tartomány kilenc városában a következő 15 napban, hogy megfékezze a koronavírus-fertőzés terjedését - jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter. Először emelkedett 12 ezer fölé Oroszországban az új koronavírussal diagnosztizált fertőzöttek napi száma. Izraelt kettészakította a koronavírus-járvány, az óvintézkedéseket jelentős részben megtagadó ultraortodoxra és az azokat nagyrészt betartó többi lakosra - jelentette a helyi média. Az utóbbi hetek kormányellenes tüntetései okozzák a koronavírussal fertőzöttek számának hirtelen megemelkedését Minszkben - jelentette ki Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök. A hegyi-karabahi hadsereg 26 katonája esett el a terület birtoklásáért folyó harcokban - közölte az azeri és a hegyi-karabahi védelmi minisztérium. Rendkívüli állapotot hirdetett Biskek területén Szooronbaj Dzsejenbekov kirgiz elnök, és rendeletében arra utasította a hadsereg vezérkarát, hogy vezényeljen katonákat a fővárosba a rend fenntartására és a fegyveres összetűzések megakadályozására. Szooronbaj Dzsejenbekov kirgiz elnök elfogadta Kubatbek Boronov kormányfő lemondását. Lövések dördültek el a kirgiz főváros központjában, az Ala-Too téren, ahol beszédet mondott összegyűlt hívei előtt Almazbek Atambajev volt államfő. Már csaknem hétmillió amerikai leadta szavazatát az elnökválasztáson - jelentette az amerikai közszolgálati rádió. Maliban működő dzsihadista csoportok szabadon engedtek négy túszt, egy tekintélyes helyi ellenzéki politikust, valamint két olasz és egy francia állampolgárt - jelentette be a bamakói kormány. Fegyveresek tizennégy civillel végeztek a héten a nyugat-etiópiai Bensangul-Gumuz államban, a biztonsági erők tizennégy támadót megöltek - közölte az állam egyik körzeti vezetője. Helyszíni beszámolók szerint etnikai alapú támadás történt. Hétfőn megnyílik a Magyarország és Szlovákia közötti Cered-Tajti határátkelőhely a személyforgalom számára - jelentette be az Országos Rendőr-főkapitányság. Ipari baleset történt Dunaföldváron, többen megsérültek - közölte a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője elmondta, 28 ember szenvedett enyhébb vagy súlyosabb mérgezést. Halálos baleset történt az 52-es főúton, egy gyalogost ütöttek el Fülöpszállás térségében. Csaknem másfél milliárd forint költségvetési forrásból több, összességében tíz kilométert meghaladó szakaszon végeznek felújítást az M3-as autópályán november végéig - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. A Babos Tímea, Kristina Mladenovic kettős 6:2, 4:6, 7:5-re legyőzte a Barbora Krejcikova, Katerina Siniakova cseh párost és bejutott a döntőbe a francia nyílt teniszbajnokságon. A magyar labdarúgó-válogatott 3:1-re győzött Bulgária vendégeként az Európa-bajnoki pótselejtező elődöntőjében, így már csak egy mérkőzést kell nyernie az Eb-részvételért. A románokat 2:1-re legyőző Izlandot fogadja november 12-én a magyar labdarúgó-válogatott az Európa-bajnokságon való részvételért. Férfi vízilabda ob I: UVSE Hunguest Hotels - Eger 8:11