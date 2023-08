Az MTK nem bírt a Kisvárdával

Megosztás itt:

A kék-fehérek így továbbra is nyeretlenek az élvonal jelenlegi idényében, míg a Kisvárda megőrizte veretlenségét a fővárosi klub vendégeként, ugyanis négy siker mellett ez volt a harmadik döntetlenje az MTK otthonában.

A vendégek kezdték jobban a találkozót, mert az erősségüknek számító gyors ellentámadásokból kétszer is veszélyeztettek az első tíz percben. Az MTK is próbálkozott, de kísérletei kevesebb izgalmat okoztak, miközben a védelmének továbbra is gondot jelentettek a kisvárdai kontrák, egy ilyen végén Demjénnek kellett nagyot védenie. A túloldalon Kovács Marcellnek csak egyszer, a játékrész hajrában volt nehezebb dolga.

Térfélcserét követően a fővárosiak voltak kezdeményezőbbek, a meccs addigi legnagyobb helyzetét azonban a 2019-ben Puskás-díjas Zsóri kihagyta, míg Bognár 18 méteres lövését a pályafutása első élvonalbeli meccsén védő Kovács hárította bravúrral. Az MTK-rohamok után kiegyenlítetté vált a találkozó, mindkét csapat tudása elfogyott a 16-os előterében, így ebben a periódusban csak egy kisvárdai szabadrúgás adott munkát a kapusoknak. Bár a hosszabbításban Demjén még egy nagyot védett Ilievski lövésénél, összességében a hajrára sem tudtak újítani a csapatok, így igazságos pontosztozkodással zárult az összecsapás.

OTP Bank Liga, 3. forduló:

MTK Budapest-Kisvárda Master Good 0-0

BORÍTÓKÉP: MTI