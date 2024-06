Az izraeli labdarúgók ellen lép pályára szombaton a magyar futball-válogatott

Izrael az elmúlt hónapokban több meccset is vívott hazánkban, tavaly októberben ugyanis a Hamász brutális terrortámadása következtében újra háborúba fordult a közel-keleti helyzet, s azóta Izrael nem vívhatja ténylegesen otthon a papíron hazai meccseit. Kétszer Felcsút, majd egyszer Újpest volt a beugró helyszín, amiért a szombati meccset megelőző sajtóeseményen Eli Dasza csapatkapitány és Ram Ben Simon szövetségi kapitány is köszönetet mondott az egész magyar népnek. Az ötvenhárom éves szakember kitért a magyar válogatottra is, s kiderült, nagyra tartja Marco Rossit.

– Minden mérkőzés eredménye számít. Valamilyen szinten a felkészülési találkozóké is. Írországban elmaradt az elvárt eredmény, rögtön jöttek is a károgó hangok. Tanulságos volt az írek elleni találkozó. Több olyan hiba felmerült, amelyet szeretnénk elkerülni az Eb-n – mondta a kapitány.

Your browser does not support the video tag.