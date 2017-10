Az Európai Unió bírósága szerint sem sport a bridzs

A PARLAMENT NEMZETBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGÁNAK ÜLÉSÉRÕL A FIDESZES KÉPVISELÕK INDOKLÁS NÉLKÜL KIZÁRTÁK DEMETER MÁRTA LMP-S KÉPVISELÕT. DEMETER ORBÁN VIKTOR, GAITH PHARAON SZAÚDI MILLIÁRDOS ÉS A NEMZETBIZTONSÁGI ÁTVILÁGÍTÁSON MEGBUKOTT ZAID NAFFA KAPCSOLATÁRÓL KÉRDEZETT VOLNA. KÖVÉR LÁSZLÓ HÁZELNÖK: MAGYARORSZÁG TESZ AZÉRT, HOGY TOVÁBB ERÕSÖDJÖN KÖZÉP-EURÓPA HANGJA. CZIBERE KÁROLY EMMI-ÁLLAMTITKÁR: FELKÉSZÜLT A HAJLÉKTALANELLÁTÁS RENDSZERE A NOVEMBER 1-JÉVEL KEZDÕDÕ ÚGYNEVEZETT KRÍZISIDÕSZAKRA. A GÉMESI GYÖRGY GÖDÖLLÕI POLGÁRMESTER ÁLTAL VEZETETT ÚJ KEZDET NEVÛ PÁRT BEOLVAD AZ LMP-BE FÜGGETLEN HÍRÜGYNÖKSÉG. KSH: TÖRTÉNELMI CSÚCSON A FOGLALKOZTATOTTSÁG, TOVÁBB CSÖKKENHET A MUNKANÉLKÜLISÉG. A PARLAMENT VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁNAK FIDESZES TÖBBSÉGE LESZAVAZTA DECEMBER 24-E MUNKASZÜNETI NAPPÁ NYILVÁNÍTÁSÁT - 24.HU. AZ MSZP ISMÉT PÉNZÜGYI ALAP LÉTREHOZÁSÁT KEZDEMÉNYEZI A FÛTÖTT OTTHONOKÉRT. MARTON LÁSZLÓ BOCSÁNATOT KÉRT AZ ÁLDOZATAITÓL. SÁROSDI LILLA ELFOGADJA MARTON LÁSZLÓ BOCSÁNATKÉRÉSÉT. DÖNTÖTT A KÚRIA, MINDEN TAO-TÁMOGATÁST NYILVÁNOSSÁGRA KELL HOZNI A JÖVÕBEN. ELFOGADTA A FÕVÁROSI KÖZGYÛLÉS TARLÓS MÚLT HETI JAVASLATÁT, MEGÉPÜLHET A RÓMAI-PART ELEJÉN ÉS A BETORKOLLÓ KÉT PATAKNÁL A GÁT ÉPÍTÉSE. A KÖZGYÛLÉS TOVÁBB KORLÁTOZTA A SZMOGRIADÓ IDEJÉN HASZNÁLHATÓ JÁRMÛVEK KÖRÉT. GYURCSÁNY FERENC: SEM KÖZÖS MINISZTERELNÖK-JELÖLTET, SEM KÖZÖS LISTÁT NEM SZERETNE A DK AZ MSZP-VEL. MEGBÍZÁSI SZERZÕDÉSEKKEL HALLGATTATNÁK EL A VEZETÉSSEL ELÉGEDETLEN ORÖ-VEZETÕKET - ROMNET. NEM FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOKAT A CSÍKI SÖRT GYÁRTÓ LIXID PROJEKT KFT-VEL MARTFÛI ÜZEMÉRÕL A HEINEKEN HUNGÁRIA VILÁGGAZDASÁG. PÓTÁPI ÁRPÁD NEMZETPOLITIKÁÉRT FELELÕS ÁLLAMTITKÁR: HAMAROSAN SOR KERÜLHET AZ EGYMILLIOMODIK ÚJ ÁLLAMPOLGÁR ESKÜTÉTELÉRE. ELÕREHOZOTT HELYI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOKAT JELENTHET BE A KATALÁN ELNÖK - ÍRTA A LA VANGUARDIA. TÕKÉS LÁSZLÓ FIDESZES EP-KÉPVISELÕ: UKRAJNA ULTRANACIONALISTA TÖRVÉNYHOZATALBA FOGOTT, AMELYNEK CSAK AZ ELSÕ LÉPÉSE AZ OKTATÁSI TÖRVÉNY. MOSZKVA: KIJEV BEBIZONYÍTOTTA, HOGY AZ ÚJ UKRÁN OKTATÁSI TÖRVÉNY AZ OROSZ NYELV ELLEN IRÁNYUL. AZ EURÓPAI PARLAMENT UNIÓS STRATÉGIÁT ÉS JOGSZABÁLYT SÜRGET A NEMI ERÕSZAK ELLEN. IZRAELI HÍRSZERZÉSI MINISZTER: IZRAEL KATONAI AKCIÓVAL IS KÉSZ MEGAKADÁLYOZNI IRÁN NUKLEÁRIS FEGYVERKEZÉSÉT. VÉDELMI MEGÁLLAPODÁST KÖTÖTT KATAR ÉS OROSZORSZÁG. TÖRÖKORSZÁGBAN ISMÉT TÖBB MINT SZÁZ KORÁBBI MINISZTÉRIUMI ALKALMAZOTT ELLEN ADTAK KI ELFOGATÓPARANCSOT A TAVALYI PUCCSKÍSÉRLETTEL KAPCSOLATBAN. EGY TÖRÖK BÍRÓSÁG ELRENDELTE NYOLC TERRORIZMUSSAL VÁDOLT EMBERI JOGI AKTIVISTA SZABADLÁBRA HELYEZÉSÉT. A BÍRÓSÁG A 11 VÁDLOTT KÖZÜL CSAK AZ AMNESTY INTERNATIONAL TÖRÖKORSZÁGI ELNÖKÉT TARTOTTA TOVÁBBRA IS FOGSÁGBAN. BERLIN ÜDVÖZLI A BÍRÓSÁG DÖNTÉSÉT, DE RAGASZKODIK A POLITIKAI OKOKBÓL FOGVA TARTOTT TÖBBI NÉMET SZABADLÁBRA HELYEZÉSÉHEZ. A VENEZUELAI DEMOKRATIKUS ELLENZÉKNEK ÍTÉLTE AZ EP A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS SZABADSÁGÁÉRT FOLYTATOTT KÜZDELEM ELISMERÉSÉRE LÉTREHOZOTT SZAHAROV-DÍJAT. AZ ELSÕ ÖNVEZETÕ VÁROSI BUSZT HELYEZTE ÜZEMBE A NÉMET VASÚTTÁRSASÁG AZ ALSÓ-BAJORORSZÁGI BAD BIRNBACHBAN. AZ IRAKI HADSEREG TÁMADÁST INDÍTOTT, HOGY VISSZAFOGLALJA AZ ISZLÁM ÁLLAMTÓL A SZÍRIAI HATÁR MENTÉN FEKVÕ RAVA ÉS AL-KAIM VÁROSOKAT. IRAKI ALAKULATOK ÉS A NÉPI MOZGÓSÍTÁS NEVÛ SÍITA SZERVEZET ERÕI TÁMADÁST INDÍTOTTAK PESMERGA ÁLLÁSOK ELLEN AZ ÉSZAKI NINIVE TARTOMÁNYBAN. AZ AMERIKAI KÉPVISELÕHÁZ ÚJABB BÜNTETÕINTÉZKEDÉSEKET FOGADOTT EL A HEZBOLLAH ELLEN. SZIGORÚBB HATÁRELLENÕRZÉSRE KÉSZÜL A BEUTAZÁSI TILALOM LEJÁRTÁVAL A TRUMP-KORMÁNY. IDEIGLENES KIADATÁSI LETARTÓZTATÁSBA KERÜLT A GYILKOSSÁG MIATT KÖRÖZÖTT, ÉS A MAGYAR HATÁRON ELFOGOTT PAKISZTÁNI FÉRFI. A DUNA ALACSONY VÍZÁLLÁSA MIATT NEM ÁLL MEG A D11-ES HAJÓ A HALLER UTCÁNÁL ÉS A MEDER UTCÁNÁL BKK. 7 ÉV BÖRTÖNRE ÍTÉLTE A BÍRÓSÁG AZT A FÉRFIT, AKI KÉT ÉVE ELHANYAGOLTA FÉLIG LEBÉNULT FELESÉGE GONDOZÁSÁT, EZZEL AZ ASSZONY HALÁLÁT OKOZVA. MINTEGY 2 MÁZSA ILLEGÁLISAN FORGALMAZOTT PARLAGFÛKÉSZÍTMÉNYT FOGLALT LE A NÉBIH BAJÁN. TEGNAP ELFOGTÁK AZT A RABOT AKI NAGYFÁRÓL SZÖKÖTT MEG MÉG SZEPTEMBER 20-ÁN. AZ M2-ES AUTÓÚTON GÖD TÉRSÉGÉBEN EGY AUTÓ ÉS EGY KAMION ÜTKÖZÖTT, EGY EMBER MEGHALT. METRÓPÓTLÓ BUSZOK JÁRNAK A 3-AS VONAL ÉSZAKI SZAKASZÁN A HÉTVÉGÉN.