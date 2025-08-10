Keresés

2025. 08. 10. Vasárnap Lőrinc napja
Sport

Az első magyar aranyérmet egy debreceni sportoló szerezte meg a Világjátékokon

2025. augusztus 10., vasárnap 11:27 | MTI
aranyérem Világjátékok Csengtu Senánszky Petra 50 méteres uszonyos gyorsúszás

Senánszky Petra aranyérmet nyert 50 méteres uszonyos gyorsúszásban a kínai Csengtuban zajló Világjátékokon, vasárnap.

  • Az első magyar aranyérmet egy debreceni sportoló szerezte meg a Világjátékokon

A Nemzeti Versenysport Szövetség közösségi oldala szerint a Debreceni Búvárklub sportolója - aki ennek a számnak 2017 óta világcsúcstartója - a magyar küldöttség első aranyérmét szerezte Csengtuban, pályafutása során pedig hatodik alkalommal állhat dobogóra a nem olimpiai sportágak seregszemléjén.

A 17 éves Turucz Zoé a negyedik helyen végzett 50 méteren.

Senánszky a közösségi oldalán korábban azt írta, hogy pályafutása negyedik, és valószínűleg utolsó Világjátékok-indulására készül, a győzelmét követően pedig az M1 aktuális csatornán kifejtette, hogy egy ideje már inkább a hagyományos medencés úszásban versenyez.

"Nagyon örülök, hogy ilyen jól ment, és közel voltam a világcsúcsomhoz. Nem úgy készültem, mint korábban az uszonyos úszóversenyekre, de azért beépítettük az edzésekbe, és ezek szerint nagyon jó formában vagyok" - mondta.

Hozzátette, hét századmásodperc nagyon kevés, de valószínűleg kijöttek azok az apróságok, amiket nem tudott csiszolgatni, mert elsősorban nem erre a sportágra összpontosított. Mint rávilágított: a kiúszás során az utolsó delfinmozdulatnál már fent volt a víz tetején, és az utolsó benyúlása sem volt az igazi.

"Mondhatnám, hogy lehetne hiányérzetem, de nincs" - szögezte le.

A 12. Világjátékokon 19 sportágban 72 magyar sportoló szerepel a jövő vasárnapig tartó versenyeken. A programban 34 sportág, 60 szakág és 256 versenyszám kapott helyet több mint ötezer sportoló részvételével, akik több mint 110 országból érkeztek Szecsuán tartomány fővárosába.

A magyar küldöttség jelenlegi mérlege egy arany-, két ezüst- és egy bronzérem.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

