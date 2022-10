Az elnök visszahívásáról dönthet a Magyar Vitorlás Szövetség

Megosztás itt:

Ezért az MVSZ elnöksége – a kilenc tagú elnökség hat tagjának javaslatára – az október 11-i ülés napirendjére vette, hogy október 28-ára rendkívüli közgyűlést hív össze, amelyen az elnök visszahívását és – a szükséges jogi lépések megtétele után – elnökségi tisztújítást kezdeményez.

A gazdasági válság felszínre hozta azt az eredendő finanszírozási problémát, hogy az élsport és az utánpótlás-nevelés jelenlegi szinten történő fenntartása csak állami szerepvállalással lehetséges. Noha Gerendy Zoltán azt vállalta, hogy új forrásokat hoz be a szervezet gazdálkodásába, ebből mindössze annyi valósult meg, hogy felvetette egy a nagyhajós vitorlázókra kivetendő adó vagy díj gondolatát, ami ebben a formájában nyilvánvalóan szembe megy a tagok és az elnökség többségének akaratával.

Nem sikerült megoldást találni a balatoni vitorlások kikötési problémáira és jelentős elmaradások vannak a versenytisztviselők képzése terén is. Berecz Zsombor sikere sem fedi el azt a tényt, hogy az élsport támogatására nem született hosszú távú megoldás. Nincs edzői életpálya-modell, és rendkívül nagy a lemorzsolódás az utánpótlásban 16 éves kor felett. A kilenc tagú elnökség tagjainak többsége nem osztja az elnöknek azt a törekvését sem, hogy a kérdések kezelésére a sportág versenyszintű működtetésében járatlan külső szakembereket vonjon be. Az ígéretek ellenére nem sikerült más társadalmi szervezetek meggyőzésével szövetségeseket találni a vitorlázás számára fontos ügyek jogszabályi kereteinek megteremtéséhez sem.

Az MVSZ – közgyűlésen elfogadott – stratégiájában szerepel a fenti kérdések megoldása, ám az elnök lesöpörte az asztalról azt a javaslatot, amely egy munkacsoportot hozott volna létre a stratégiai célok gyakorlati megvalósításához szükséges intézkedéscsomagok kidolgozására.

Sajnos a korábban is meglévő törésvonalak konszenzusos kezelése az elnökségen belül az utóbbi két hónapban ellehetetlenült. Gerendy Zoltán többször is nagy horderejű kérdésekben, egyeztetés nélkül, rövid határidőkkel terjesztett be javaslatokat az elnökség elé, amelyeket a testület nem támogatott. Az elnök egyeztetés nélkül kezdeményezte a főtitkár más munkakörbe helyezését, valamint tervbe vette, hogy az MVSZ alapvető feladatait kiszervezi a Kékszalag Port létesítésére és üzemeltetésére létrehozott BVSZK Nkft.-be.

Noha a nézeteltérések felszámolására számos kísérlet történt, az elnök a megállapodásokat többször is figyelmen kívül hagyva újabb kísérleteket tett az egyértelműen elutasított döntések megvalósítására. Az ebből eredő folyamatos feszültség már az elnökség és az MVSZ szervezetének működőképességét fenyegeti.

A fentieket megfontolva, a vitorlás sportág iránt érzett felelősségét átérezve az elnökség hat tagja lemondásra szólította fel Gerendy Zoltán elnököt, hogy így nyissanak utat a működés megújításához szükséges lépéseknek. Mivel az elnök ragaszkodott a pozíciójához, az elnökség a tisztújítás mellett döntött.

Az elnökség alábbi tagjai átérzik felelősségüket abban, hogy az MVSZ tagszervezetei és az azokat alkotó vitorlázók érdekében megtegyék az elkövetkező két – gazdasági szempontból várhatóan nehéz – év sikeres működéséhez szükséges lépéseket. Mindehhez azonban széles körű, a tagság többségének felhatalmazását bíró, egységes vezetésre van szükség. Ezért kérik a tagegyesületeket és a vitorlázókat, hogy a jelölési folyamatban minél nagyobb számban vegyék ki részüket, és mondják el véleményüket, hogy januártól egy új MVSZ-vezetés aktívan és hatékonyan tudjon dolgozni.

Az MVSZ elnökségének jelen közleményt jegyző tagjai:

Juhász Miklós, Kurucz Sándor, Náray Vilmos, Rutai István, Siklósi Máté, Sükösd Balázs.