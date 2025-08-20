Az azeri csapat felülmúlta a Ferencvárost

Megosztás itt:

A párharc első felvonásán a házigazdák Varga Barnabás gyönyörű góljával kerültek előnybe, a vendégek azonban a szünet után a tavaly még a Ferencvárost erősítő, két gólpasszt is kiosztó Kady Borges vezényletével fordítottak, és kétgólos előnyre tettek szert.

A harminchatszoros magyar bajnok négy év után játszhat újra a legrangosabb európai kupasorozat play-offjában, s ha sikerrel veszi a párharcot, öt év után szerepelhet újra a BL-főtáblán, amelyet korábban csoportkörnek neveztek. A továbbjutás meghiúsulása esetén a Ferencváros az Európa-liga-főtáblán folytatja, története során ötödször.

A visszavágót jövő héten szerdán rendezik Bakuban, közép-európai idő szerint 18.45-től.

Bajnokok Ligája, selejtező, rájátszás, első mérkőzés:

Ferencvárosi TC-Qarabag FK (azeri) 1-3 (1-0)

--------------------------------------------

Groupama Aréna, 19 675 néző, v.: Joao Pinheiro (portugál)

gólszerzők: Varga B. (29.), illetve Jankovic (50.), Medina (67.), Gurbanli (85.)

sárga lap: Szalai G. (93.), Pesic (95.), illetve M. Silva (69.)

Ferencváros:

------------

Dibusz - Gartenmann (Cissé, 63.), Raemaekers, Szalai G. - Makreckis, Tóth A., Ötvös (Zachariassen, a szünetben), Kanichowsky (Levi, 77.), O'Dowda - Joseph (Gruber, 70.), Varga B. (Pesic, 70.)

Qarabag:

--------

Kochalski - M. Silva (Bolt, 92.), Mustafazade, Medina, Dzsafargulijev - Pedro Bicalho, Jankovic - Leandro Andrade (Addai, 58.), Kady, Zoubir (Kouakou, 92.) - Akhundzade (Gurbanli, 81.)

I. félidő:

----------

29. perc: Makreckis a jobb oldalról passzolt középre a tizenhatossal egy magasságban, középen Varga Barnabás átvette a labdát, kapura fordult, és 17 méterről jobbal a bal alsó sarokba lőtt. (1-0)

II. félidő:

-----------

50. perc: Leandro Andrade tette vissza a labdát a bal oldalról, középen érkezett Jankovic, és ballal 20 méterről kilőtte a bal alsó sarkot. (1-1)

67. perc: Kady bal oldali szögletét követően Szalai Gábor fejéről Medina elé került a labda, a kolumbiai védő pedig öt méterről a léc alá emelt. (1-2)

85. perc: Kady indította középről a három perce pályán lévő Gurbanlit, aki elfutott Raemaekers mellett, és 16 méterről a jobb alsó sarokba gurított. (1-3)

Robbie Keane vezetőedző ugyanazt a kezdőcsapatot küldte pályára, mint egy hete a Ludogorec elleni 3-0-s sikerrel megvívott, és továbbjutást jelentő BL-selejtezőn. A mérkőzés elején ezúttal is a pontatlan átadások és gyakori technikai hibák jellemezték a hazaiak játékát, s bár a 9. percben Varga Barnabás fejese után a labda éppen csak elkerülte a bal felső sarkot, illetve öt perccel később Lenny Joseph elgurította a tizenhatoson kívülre kifutó kapus mellett a labdát, amely a jobb kapufa mellé gurult, többnyire az azeriek akarata érvényesült. A korábban a Ferencvárosban futballozó Kady Borges és a csapatkapitány Abdullah Zoubir vezette középpályássor feltűnően gyorsan játszotta át a pálya középső harmadát. Igaz, helyzetig nem jutott a Qarabag, de gyakran járatta a labdát a hazaiak tizenhatosának előterében.

Aztán a zöld-fehérek, ahogyan a Ludogorec ellen, ezúttal is vezetést szereztek, ismételten Varga Barnabás révén. A magyar élvonalban tavaly előtt és tavaly is gólkirályi címet szerző huszonháromszoros válogatott csatár idei ötödik Bajnokok Ligája-selejtező mérkőzésén az ötödik gólját szerezte. Kisvártatva Joseph növelhette volna az előnyt, de a francia légiós csavarása után a Qarabag lengyel kapusa hatalmas bravúrral kiütötte a bal felső sarokba tartó labdát. Közvetlenül a szünet előtt Ötvös Bence megsérült, egy rossz mozdulat következtében a bokáját fájlalva terült el a gyepen, majd sírva hagyta el a pályát.

Fordulás után a Qarabag gyorsan egyenlített, a Ferencváros pedig megint elkezdett kapkodni, s csak ritkán tartotta meg a labdát. Az előreívelésekkel Varga Barnabás és Joseph az esetek többségében nem tudott mit kezdeni, és az ellenfél több veszélyes támadást is vezetett a bal szélen. Az elfáradt Stefan Gartenmann mellett a csereként pályára lépő Emmanuel Addai elhúzott néhányszor, ezért Robbie Keane lecserélte a svájci védőt, és pályára küldte a hárommérkőzéses eltiltását letöltő Ibrahim Cissét, aki stabilizálta is a védelem jobb oldalát.

Ettől függetlenül - Kady Borges második gólpasszát követően - a Qarabag egy szöglet után vezetést szerzett, majd azzal a lendülettel elkezdte húzni az időt. Az FTC a hajrában mindkét szélről ívelésekkel próbálkozott, helyzetig azonban nem jutott, míg a vendégek a 85. percben eldöntötték a mérkőzést, és kétgólos előnnyel várhatják a jövő heti visszavágót.

"Nem mondanám, hogy az első félidőben mi uraltuk a mérkőzést, de összességében ekkor jól ment a játék. Azt azért láthattuk, hogy az ellenfél többet birtokolta a labdát, és nagyon technikás játékosaik vannak. Ötvös Bence elvesztése a középpályáról érzékenyen érintett minket, és szerencsétlen gólokat is kaptunk" - nyilatkozta a lefújást követően Robbie Keane, aki megjegyezte, jelezte a játékosainak, hogy figyeljék meg az ellenfelet, amely már úgy ünnepelt a lefújást követően, mintha továbbjutott volna, ezt pedig használják fel motivációként.

Fotó: A Ferencváros játékosai a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének negyedik fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Qarabag mérkőzés után a Groupama Arénában 2025. augusztus 19-én. Ferencváros-Qarabag 1-3. MTI/Illyés Tibor