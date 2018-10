Az austini futammal folytatódott a száguldó cirkusz

Nagy várakozás előzte meg a Forma 1-es Amerikai Nagydíjat, az élről induló Lewis Hamilton győzelme esetén akár be is biztosíthatta volna világbajnoki címét. A rajtnál azonban elszámította magát és a második kockából induló Kimi Räikkönen az első kanyarban megelőzte. Rajtbüntetése miatt csak az 5. helyről indult a vb pontversenyben második Sebastian Vettel. Az első körben azonban egy előzésnél összeakadtak a Red Bull-os Ricciardóval, így a német a mezőny második felébe esett vissza.

Közben Hamiltonnak az első bokszkiállásánál sikerült a másik Ferrari elé vágnia, de végül a Mercedes gumijai hamarabb elfogytak és ismét Räikkönen került az élre. A britnek így 12 másodpercet kellett ledolgoznia, de az előzések nem jöttek össze, így a harmadik lett Räikkönen és Verstappen mögött. A finn pilóta több mint öt év után nyert újra nagydíjat.

Ez egyértelműen jókor jött, elég gumi maradt, próbáltunk egyensúlyozni és elég jól sikerült, elég volt a győzelemhez a végén. Remek csata volt, ilyet akar minden versenyző és ezért vannak itt az emberek is – mondta Kimi Raikkönen. A 18. helyről induló 21 éves Max Verstappen végül okos versenyzéssel a második lett.

A saját versenyünket tudtuk menni, sajnos az utolsó 3-4 körben elfogyott a szuper lágy gumim, míg a többiek lágyon mentek, de ettől még nagyon boldog vagyok. Tönkre tettem a cipőmet, úgy nyomtam a gázt, de minden rendben volt – nyilatkozta Max Verstappen. A harmadik helyen befutó Hamilton az előtte végzőket dicsérte a verseny után.