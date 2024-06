Az Aranycsapat hagyományaihoz is visszanyúlt Marco Rossi

Megosztás itt:

Lesújtó adat, hogy a magyar válogatott a keretértéke alapján (165 millió) a 24 csapatos Eb-mezőnyben mindössze a 19. helyen áll , abban a körben, ahová Albánia és Georgia is tartozik. Az elmúlt két év remek eredményei ismeretében ezt nehéz elfogadni, ugyanakkor a számok végső soron csak alátámasztják azt, amit eddig is tudtunk: Marco Rossi olyan közeget teremt a válogatottnál, amelyben a játékosok többsége képes erőn felül teljesíteni.

Mindez természetesen nem varázsütésre történik, hanem a folyamatos alkalmazkodás és tanulás eredménye. Rossi immáron hat éve vezeti a magyar válogatottat, és a mélypontot már 2019 novemberében elérte, amikor Walesben simán kikapott 2-0-ra, és ezzel eldőlt, hogy az akkori Eb-selejtezőkön csak a negyedik helyen végzett, a csoportjában pedig egyedül Azerbajdzsánt tudta megelőzni.

Akkor még a lemondását is a belengette Rossi, aki komoly képességbeli hiányosságokról beszélt, és bár néhány játékost ezután lecserélt, az akkoriak közül többen a jelenlegi válogatottban is alapemberek (Gulácsi Péter, Willi Orbán, Lang Ádám, Nagy Ádám, Sallai Roland, Szoboszlai Dominik). Ha javult is a játékosminőség azóta, annyit biztosan nem, amennyit az elért eredmények, erről árulkodik a válogatott Eb-ellenfelekhez viszonyított szerény keretértéke is.

