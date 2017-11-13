2017. november 13.,
hétfő, Szilvia napja

Az amerikai női válogatott nyerte a Fed-kupát

Hír TV

2017. november 13., hétfő 06:00, frissítve: hétfő 07:23

Nagy csatában diadalmaskodott az amerikai női teniszválogatott a nők csapat-világbajnokságának számító Fed-kupában. Az utolsó mérkőzésen az amerikaiak két szettben győzték le a fehérorosz párost. Összesítésben 3-2-re verték a fehéroroszokat.

Az amerikai női tenisznek ez a tizennyolcadik Fed-kupa-győzelme, utoljára tizenhét évvel ezelőtt szerezték meg a trófeát.

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FEDtennisz

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