Az amatőr ökölvívás olimpián való szereplésének jövője egyre nagyobb veszélyben van

Mivel a holland vezette World Boxing képtelen megszerezni a nemzeti szövetségek támogatását, már maga Thomas Bach is kezd igencsak kiábrándulni Boris Van der Vorstból, ugyanis annak gyenge szereplése a sportági megbeszéléseken még azt a Bach számára elképzelhetetlen helyzetet is eredményezheti, hogy a NOB-nak le kell ülnie az IBA jelenlegi vezetőivel tárgyalni a sportág jövőjéről.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.