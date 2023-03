Autizmussal diagnosztizálták a válogatott futballistát

Megosztás itt:

"Hosszú út áll mögöttem, és most, hogy megvan a diagnózis, itt az ideje, hogy megosszam mindenkivel" - írta a 33 éves játékos a közösségi oldalán, hangsúlyozva: azért hozta nyilvánosságra a betegségét, hogy támogassa autista kislányát.

"Ahogy mindannyian tudjátok, a lányom, Willow-Ivy autista. Az elmúlt négy évben csodálatosan változott az élete, de nekem, mint az édesapjának nehéz volt szembesülnöm azzal, hogy mennyi akadállyal és kihívással találkozik nap mint nap" - fogalmazott a Wigan Athletic középpályása.

Felidézte: ahogy a feleségével egyre többet megtudtak az autizmusról, egyre jobban felismerték, hogy sokkal több a hasonlóság közte és a lánya között, mint azt korábban hitték.

"Sok olyan apró vonása van, amit magamban is látok" - írta McClean, aki aztán önmagát is kivizsgáltatta, ekkor derült ki, hogy ő is autista.

"Gondolkodtam azon, hogy ezt nyilvánosságra hozzam-e. Willow-Ivyért teszem, mert szeretném, ha tudná, hogy megértem őt, és hogy az autizmus nem állíthatja meg abban, hogy elérje a céljait és megvalósíthassa az álmait" - fogalmazott a labdarúgó.

McClean hétfőn este, a franciák elleni dublini Európa-bajnoki selejtezőn (0-1) lépett pályára 98. alkalommal az ír válogatottban.

BORÍTÓKÉP: Oisin Keniry - Getty Images