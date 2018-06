Ausztrália ellen bizonyítana a válogatott

Az előző 3 válogatott meccs kudarca után bizonyítani szeretne a világbajnokságra is kijutó Ausztrália ellen a férfi labdarúgó válogatott. A meccs előtti sajtótájékoztatón elmondták: a játékosok jobbak annál, mint ami az eredményekből látszik. A csapat, legutóbbi meccsein kikapott Kazahsztántól és Skóciától is, és Fehéroroszországgal is csak döntetlent értek el.

