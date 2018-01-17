2018. január 17.,
szerda, Antal, Antónia napja

Australian Open: kiesett Babos Tímea

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2018. január 17., szerda 15:18, frissítve: szerda 17:41

A második forduló jelentett a végállomást Babos Tímeának az ausztrál nyílt teniszbajnokságon. A magyar játékos Suarez Navarróval szemben maradt alul három szettben. Az első játszmát a spanyol nyerte 6:4-re, Babos azonban egyenlített, 6:2-re hozva a másodikat. A harmadikat a spanyol játékos nyerte, így ő készülhet a következő fordulóra.

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