Australian Open: kiesett Babos Tímea

5:50 - REGGELI JÁRAT. MÛSORVEZETÕ: LAMPÉ ÁGNES
6:30 - A TITOKBAN BEFOGADOTT MENEKÜLTEKRÕL KÉRDEZNÉ A KORMÁNYFÕT A JOBBIK. VENDÉG: Z. KÁRPÁT DÁNIEL ALELNÖK, JOBBIK
6:40 - AZ ELMÚLT ÉVEKBEN 20 MILLIÓ TABLETTA JUTOTT ILLEGÁLISAN A PIACRA. VENDÉG: ILKU LÍVIA, A GYÓGYSZERHAMISÍTÁS ELLENI MUNKACSOPORT VEZETÕJE
8:30 - PERON. VENDÉG: ÁBRAHÁM JÚLIA EGÉSZSÉGÜGYI SZAKPOLITIKUS, LMP
SOROS-ELLENES TÖRVÉNYCSOMAGRA TESZ JAVASLATOT A KORMÁNY.
AZT A CIVIL SZERVEZETET, AMELY TÖBB PÉNZT KAP KÜLFÖLDRÕL, MINT MAGYARORSZÁGRÓL, 25%-OS ILLETÉK MEGFIZETÉSÉRE KÖTELEZNÉK.
A TÖRVÉNNYEL BEVEZETNÉK AZ IDEGENRENDÉSZETI TÁVOLTARTÁS INTÉZMÉNYÉT IS.
EZ LEHETÕVÉ TENNÉ A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK KITILTÁSÁT, A MAGYAROKNAK PEDIG MEGTILTHATNÁK, HOGY MEGKÖZELÍTSÉK A SCHENGENI HATÁRT.
SORVEZETÕT KAPTAK A KORMÁNYPÁRTI POLITIKUSOK, MIUTÁN KIDERÜLT, A PROPAGANDA ELLENÉRE TITOKBAN TÖBB EZER MENEKÜLTET BEFOGADOTT A KABINET.
A KOMMUNIKÁCIÓS DIREKTÍVÁBAN AZT KÉRIK, HOGY A BEFOGADÁS KAPCSÁN HIVATKOZZANAK A GENFI EGYEZMÉNYRE.
NARANCSSÁRGÁRA FESTETTÉK AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK KÖZPONTJÁNAK ÉPÜLETÉT A KÖZÖS ORSZÁG MOZGALOM AKTIVISTÁI.
ÁSZ: FIZIKAILAG IS MEGTÁMADTÁK A MAGYAR JOGÁLLAM FÜGGETLEN ELLENÕRZÕ INTÉZMÉNYÉT, TÖBB SZÁZEZRES A KÁR.
TASZ: ALKOTMÁNYELLENES AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK PÁRTOKAT SÚJTÓ DÖNTÉSE, MERT NINCS JOGORVOSLATI LEHETÕSÉG.
KÖZÉRDEKÛADAT-IGÉNYLÉSSEL FORDULT JÁVOR BENEDEK AZ ELIOS-ÜGYBEN LÁZÁR JÁNOSHOZ ÉS POLT PÉTERHEZ.
JÁVOR AZT SZERETNÉ, HA NYILVÁNOSSÁGRA HOZNÁK, HOGY MILYEN SZABÁLYTALANSÁGOKAT TALÁLT AZ OLAF TIBORCZ ISTVÁN CÉGÉNÉL.
TANUSZODA HELYETT LUXUS WELLNESSKÖZPONTOT ÜZEMELTET AZ ÖNKORMÁNYZAT AZ I. KERÜLETBEN, AZ EGYÜTT HÛTLEN KEZELÉSÉRT FELJELENTÉST TESZ.
DK: A GYEREKEKNEK ÉPÍTETT MEDENCÉBEN HABONYÉK LUBICKOLNAK.
VISZALÉPTETI MELLÁR TAMÁS JAVÁRA PÉCSI KÉPVISELÕJELÖLTJÉT AZ MSZP ÉS AZ EGYÜTT.
FELJELENTETTE ORBÁNT, SELMECZY GABRIELLÁT ÉS MATOLCSY GYÖRGYÖT AZ MSZP A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI PÉNZEK ÁLLAMOSÍTÁSA MIATT.
FREEDOM HOUSE: AZ EU LEGKEVÉSBÉ DEMOKRATIKUS ÁLLAMA MAGYARORSZÁG.
LEMONDOTT AZ ANDREJ BABIS VEZETTE CSEH KISEBBSÉGI KORMÁNY, AMELY KEDDEN NEM KAPOTT BIZALMAT A PARLAMENTBEN.
MEGBÍZTA KORMÁNYALAKÍTÁSSAL VIORICA DANCILA EP-KÉPVISELÕT, A SZOCIÁLLIBERÁLIS KOALÍCIÓ JELÖLTJÉT A ROMÁN ÁLLAMFÕ.
ALKOTMÁNYELLENESNEK MINÕSÍTETTÉK AZ IGAZSÁGÜGYI REFORMOT A LENGYEL LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG TAGJAI.
EZ A VÉLEMÉNY NEM JELENTI A TÖRVÉNYEK ALKOTMÁNYELLENESSÉ NYILVÁNÍTÁSÁT, ARRA CSAKIS A LENGYEL ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG LENNE JOGOSULT.
MEGALAKULT AZ ÚJ KATALÁN PARLAMENT, A TÖRVÉNYHOZÁS ELNÖKE ROGER TORRENT, A KATALÁN KÖZTÁRSASÁGI BALOLDAL 38 ÉVES KÉPVISELÕJE LETT.
FELSZÁMOLTAK EGY SZÍRIAI-LENGYEL EMBERCSEMPÉSZ SZERVEZETET NÉMETORSZÁGBAN.
SZABADSÁGVESZTÉSRE ÍTÉLTÉK AZ AUSCHWITZI EMLÉKMÚZEUM MEGGYALÁZÁSÁVAL VÁDOLT KÉT FÉRFIT.
PEDOFÍLIA MIATT ELÍTÉLTEK EGY ORTODOX PAPOT OROSZORSZÁGBAN.
ELÕZETES LETARTÓZTATÁSBAN MARAD AZ IZRAELI KATONÁKAT MEGPOFOZÓ PALESZTIN LÁNY.
MINDEN KORÁBBINÁL SZIGORÚBB SZANKCIÓVAL FENYEGETTE MEG ÉSZAK-KOREÁT AZ ENSZ BIZTONSÁGA TANÁCSA, HA NEM TÁRGYALNAK AZ ATOMPROGRAMJUKRÓL.
KÖZÖS KOREAI ZÁSZLÓ ALATT FOGNAK VERSENYEZNI AZ ÉSZAK- ÉS DÉL-KOREAI SPORTOLÓK A JÖVÕ HÓNAPBAN KEZDÕDÕ TÉLI OLIMPIÁN.
TÜZET NYITOTT BUDDHISTA TÜNTETÕKRE A MIANMARI RENDÕRSÉG, AKIK MEGPRÓBÁLTAK ELFOGLALNI EGY KORMÁNYZATI ÉPÜLETET, HETEN MEGHALTAK.
ALABAMÁBAN ÉS ÉSZAK-KAROLINÁBAN RENDKÍVÜLI ÁLLAPOTOT HIRDETTEK A ZORD TÉLI IDÕJÁRÁS MIATT.
33 HOLTTESTET TALÁLTAK HÁROM TÖMEGSÍRBAN A DROGHÁBORÚ SÚJTOTTA ÉSZAKNYUGAT-MEXIKÓBAN, A FELTÁRÁS MÉG TART.
TÍZEN MEGHALTAK, AMIKOR KOLUMBIÁBAN LEZUHANT EGY KATONAI HELIKOPTER, EGYELÕRE NEM TUDNI, MI OKOZTA A BALESETET.
A HELYSZÍNEN MEGHALT EGY GYALOGOS, AKIT SZEMÉLYAUTÓ ÜTÖTT EL SZERDA ESTE NYÁRLÕRINC KÖZELÉBEN.
BRUTTÓ 3 FT-TAL NÕTT A 95-ÖS BENZIN, BRUTTÓ 2 FT-TAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI ÁRA SZERDÁTÓL.
EGY BUSZ ÉS EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI ÜTKÖZÖTT EGERSZALÓKON, AZ AUTÓ SOFÕRJE MEGHALT.
ÁLRENDÕRÖK ELLEN EMELTEK VÁDAT BUDAPESTEN, AKIK HÁZKUTATÁST SZÍNLELVE KIRABOLTAK KÉT IDÕS EMBERT A XVIII. KERÜLETBEN.
RENDÕRKÉZRE KERÜLT AZ A KÉT SÁROSPATAKI FÉRFI, AKIK TAVALY NYÁRON FOGVA TARTOTTAK, MAJD ELADTAK EGY 22 ÉVES LÁNYT.