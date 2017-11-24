2017. november 24.,
péntek, Emma napja

Átvette az Aranycipőt Lionel Messi

Hír TV

2017. november 24., péntek 20:11, frissítve: péntek 20:34

Átvette pályafutása negyedik Aranycipőjét Lionel Messi. A Barcelona argentin támadója 37 találattal végzett a spanyol labdarúgó-bajnokság góllövőlistájának élén – ezzel pedig a legeredményesebb európai góllövőnek járó trófeát is elnyerte. Messi az idén is vezeti a góllövők rangsorát a La Ligában – 12 meccsen eddig 12-szer talált az ellenfelek kapujába.

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AranycipőLionel Messilabdarúgás

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