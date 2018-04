Átgázolt a Liverpool a Román

5-2-re kiütötte a Liverpool az AS Romát a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjében. Az angolok 5-0-ra is vezettek. A Hétfőn a Premier League-ben a szezon legjobbjának megválasztott Momamed Szalah duplázni tudott – emellett két gólpasszt is kiosztott. Firmino is kettő vállalt, valamint Mané is betalált. A Romának előbb Dzeko volt eredményes, majd Perrotti büntetőből talált be. A visszavágót jövőhét szerdán játsszák.

A másik mérkőzésen a Bayern München a Real Madridot fogadja szerdán.

(Fotó: twitter.com/LFC)