Arne Slot véleményt mondott Szoboszlaiék heti csúcsrangadói előtt

"Tavaly egy nagyszerű Real Madridot láttam, és ez idén is így van. Mindig nagyszerűen szerepeltek ebben a sorozatban. Nagyszerű csapat, de a miénk is az" - mondta hétfői sajtótájékoztatóján Slot.

A két együttes tavaly novemberben is találkozott egymással az Anfielden - ahol kedden 21 órától is játszanak -, és 2-0-s Liverpool-siker született.

A holland szakvezető úgy fogalmazott, akkor sokan hiányoztak sérülés miatt a Realból, most viszont nem.

"Nehéz összehasonlítani őket, mert sok sérültjük volt, ennek ellenére sok hasonlóságot látok a két csapat között.

Xabi Alonso nagyszerű munkát végez, de ez Carlo Ancelottira is igaz volt, hiszen sok mindent megnyert a csapattal.

A keret jelentős részét együtt tartották, de igazoltak új játékosokat is, akik megváltoztathatják a meccseket" - magyarázta.

Trent Alexander-Arnold első alkalommal tér vissza az Anfield Roadra, ahonnan idén nyáron távozott.

A helyi születésű védő korábban nem szerepelt más együttesben, csak a Liverpoolban, amelynek színeiben kilenc szezon alatt két bajnoki címet, valamint egy-egy Bajnokok Ligáját és klubvilágbajnokságot nyert.

Ennek ellenére a szurkolók többször kifütyülték, miután bejelentette, hogy távozni fog.

"Nagyszerű emlékeim vannak róla játékosként és emberként is, sok pozitív emlékem van a vele való közös munkáról. Várjuk meg, hogy játszik-e holnap, és hogyan fogadja a közönség. Ezt nem tudom előre, de én biztosan szívélyesen fogadom majd" - közölte.

Slot kapott kérdést Szoboszlai szerepével kapcsolatban is.

Az egyik újságíró arról beszélt, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya szombaton 10-es pozícióban játszott az Aston villa ellen 2-0-ra megnyert Premier League-mérkőzésen, és sokat hozzátett a csapat teljesítményéhez a támadások építésével, szervezésével, a letámadás irányításával, lövésekkel, majd arról érdeklődött a holland vezetőedzőnél, hogyan lehet ezeket a letámadásokkal összefüggő kvalitásokat megőrizni a csapat számára, amikor Florian Wirtz játszik a 10-es pozícióban.

Slot úgy reagált, hogy ő is hozzá tudja tenni ezeket a csapat teljesítményéhez, de aztán már Szoboszlaira utalt, amikor úgy folytatta, hogy természetesen más szerep hárul egy játékosra a 10-es, a 8-as pozícióban vagy éppen szélső védőként.

"Kicsit talán más, ha a 10-es vagy a 8-as pozícióban játszik valaki, vagy akár védőként. De ahogy ön is említette, mindegyikben nagy hatással volt a csapat játékára. Ugyanakkor mindegyik mérkőzés mást igényel egy 10-estől, egy 2-estől, egy 8-astól, ez az ellenfél játékstílusától is függ. Attól például, hogy mennyire fontos egy mérkőzésen a letámadás" - tette hozzá.

Szóba került Vinícius Júnior is, aki eddig öt gólt szerzett a Liverpool ellen a BL-ben, a Real Madrid által 2-1-re megnyert rangadón, a Barcelona ellen viszont meglehetősen dühösen vette tudomásul a lecserélését.

"Amikor az El Clásicóra gondolok, nem az jut eszembe először, hogy lecserélték Viníciust. Arra gondolok, hogy két nagyon erős csapatot és nagyon jó játékosokat láttam.

Vinícius villámgyors, nagyon jó az egy-egy elleni helyzetekben, és több védőjátékossal is képes felvenni a versenyt, ahogyan a Juventus ellen is történt"

- mondta.

A Liverpool FC a legutóbbi nyolc meccséből csak kettőt nyert meg, vasárnap pedig a Manchester Cityvel találkozik. Slot hangsúlyozta: nem a vasárnapra gondol, amikor a keddi kezdőcsapatot összeállítja, hiszen utána még lesz négy napjuk.

Slot megerősítette, hogy Alexander Isak, Alisson Becker és Jeremie Frimpong nem játszhat a Real Madrid ellen. A túloldalon Franco Mastantuono, Dani Carvajal, David Alaba és Antonio Rüdiger hiányzik majd sérülés miatt.

Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan