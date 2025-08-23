Keresés

Sport

Aranyeső Milánóban: Csikós és Csizmadia világraszóló diadala a kajak-kenu vb-n

2025. augusztus 23., szombat 09:11 | Hír TV

Magyar szívek, figyelem! Csikós Zsóka és Csizmadia Kolos aranyat, a férfi kajaknégyes ezüstöt zsebelt be a milánói kajak-kenu vb-n! Hínárok közt küzdve, családi áldozatok árán és hajszálon múlt befutókkal mutatták meg a világnak a magyar virtust. Kattints, és éld át a büszkeség pillanatait!

  • Aranyeső Milánóban: Csikós és Csizmadia világraszóló diadala a kajak-kenu vb-n

Micsoda nap a magyar sportnak, micsoda pillanatok a magyar szíveknek! A milánói kajak-kenu világbajnokságon Csikós Zsóka és Csizmadia Kolos aranyéremmel, a férfi kajaknégyes pedig ezüsttel írta fel nevét a sporttörténelem aranylapjaira.

Ezek a fiatalok nem csupán érmeket hoztak haza: a kitartás, az áldozathozatal és a magyar virtus jelképei lettek.Csikós Zsóka, a K-1 1000 méter friss világbajnoka szinte emberfeletti küzdelemmel szelte a habokat. „Nagyon fájt ez a döntő, nagyon meghaltam” – mondta könnyes mosollyal, miközben elmesélte, hogyan küzdött meg a hínárokkal és az ausztrál rivális nyögései közt aratott győzelmet. Zsóka ereje nemcsak a lapátban, hanem a szívében rejlik – és már az 500 méteres döntőre készül, hogy újra megmutassa, mire képes egy magyar lány.

Csizmadia Kolos, a K-1 200 méter bajnoka higgadtságával és elszántságával lopta be magát szívünkbe. Apaként, alig háromhetes kisfia, Kadosa mellett is megtalálta az erőt, hogy hibátlan pályával világbajnok legyen. „Nehéz volt otthagyni a családomat az edzőtáborok kedvéért” – vallotta be, mégis minden egyes evezőcsapással bizonyította: a magyar akarat legyőz minden akadályt.

És ne feledkezzünk meg a férfi kajaknégyesről sem, akik öt századmásodperccel lemaradva az aranyról ezüstérmet hoztak haza. Opavszky Márk, Fodor Bence, Balogh Gergely és Tamási Zsombor egysége olyan összhangot mutatott, ami csak a legnagyobb csapatokat jellemzi. „Hosszú utat jártunk be, de meg akartuk mutatni” – mondta Tamási, és megmutatták: a magyar kajaknégyes a világ élvonalában van.

Ez a vb több mint érmek gyűjteménye. Ez a pillanat rólunk, magyarokról szól: a küzdelemről, az összetartásról, a büszkeségről. Osszátok meg, ünnepeljétek velünk ezeket a hősöket, akik a világ tetejére emelték a magyar zászlót! Hajrá, Magyarország!

 

 

