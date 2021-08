Aranyérmes az asztaliteniszező Pálos Péter

Fontos, hogy a magyarság lelki, szellemi összetartozása erősödjön, mert olyan globalizációs folyamatok vannak a világban, amelyek valamennyi nemzetnek kihívást jelentenek - mondta Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője. Olyan világot élünk, hogy ha egy keresztény nem vállalja hitét, akkor háttérbe fog szorulni és a hangos többség elnyomja a hittel járó tanításokat is - figyelmeztetett Soltész Miklós államtitkár. Szeptember elsejétől petíciót indít a Fidesz Stop Gyurcsány! Stop Karácsony! címmel - jelentette ki a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a Kossuth Rádióban. Kocsis Máté elmondta: ezzel arra kívánják emlékeztetni az embereket, hogy akik hatalomra akarnak kerülni, ugyanazok, mint akik 2002 és 2010 között tönkretették az országot. Utcai harcokra készül Gyurcsány Ferenc 2022-ben. A DK elnöke a szeged.hu-nak adott interjújában azt mondta: szakembereik már készítik annak a forgatókönyvét, ha a kormányváltás nem békés módon zajlana. Hollik István, a kormánypártok kommunikációs igazgatója szerint egy showműsor a baloldali előválasztást, amelynek rendezője és főszereplője Gyurcsány Ferenc. A demokráciában nincs helyük a marxista-kommunista eszméknek, mert ezek alapja szélsőségesen demokráciaellenes, családellenes, keresztényellenes és zsidóellenes - mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Magyarország jól kezelte a pandémia miatt kialakult gazdasági válságot, ezt mutatja a második negyedéves, 17,9 százalékos GDP-növekedés - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. Magyarország úgy evickél ki a mostani gazdasági nehézségekből, hogy semmiféle megszorításra nincs szükség, míg a baloldal megszorításokra alapozott a 2008-as válság idején - hangsúlyozta Dömötör Csaba államtitkár. A hazai alapanyagok minél teljesebb körű használatával erősebb, egészségesebb lehet a magyar gazdaság, és jobban képes ellenállni a világgazdaság hullámzásainak - közölte Feldman Zsolt államtitkár. Ma éjfélig lehet regisztrálni a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus programjaira. Ezt követően már csak a jelentkezést nem igénylő rendezvényeken lehet részt venni, a szabad férőhelyek arányában - tájékoztatott a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. A közel-keleti és az afrikai üldözött keresztény közösség elismerését is kivívta a Hungary Helps Program - közölte Azbej Tristan, a Miniszterelnökség üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkára. Orbán Viktor Rómában megbeszélést folytatott Giorgia Melonival, az olasz Fratelli d’Italia párt elnökével. Közös célnak nevezték azt, hogy újra a jobboldal legyen a legnagyobb politikai erő Európában. A magyar miniszterelnök és Giorgia Meloni egyetértett abban, hogy a tömeges befogadás nem megoldás, a segítséget kell odavinni, nem a bajt idehozni. Másodszor is Sebastian Kurzot választotta elnökévé a konzervatív Osztrák Néppárt. Valamivel több mint ezer civil vár még arra, hogy a kabuli repülőtérről légi úton kimenekítsék Afganisztánból, miközben az amerikai erők evakuációs művelete a végső szakaszába lépett - közölte a Reuters hírügynökséggel egy nyugati biztonsági illetékes. A kabuli repülőtér gyors átadására készülnek az Afganisztánban két hete hatalomra került tálibok és a távozó amerikai erők - mondta a Reutersnak egy tálib tisztségviselő. Nagyon valószínű, hogy újabb merényletet követnek el a következő 24-36 órában a kabuli repülőtér ellen - figyelmeztetett Joe Biden amerikai elnök. Joe Biden elnök arra készül, hogy augusztus 31-i, keddi határidővel hazarendelje Kabulból az amerikai diplomáciai képviselet minden tagját. Emmanuel Macron francia elnök közölte: Franciaország és Nagy-Britannia egy ENSZ ellenőrzésű biztonsági zóna kabuli kijelölésére tesz határozati javaslatot a világszervezet vezetője által hétfőre összehívott rendkívüli tanácskozáson. Afgánok százai vonultak az Egyesült Államok athéni nagykövetsége elé, békét kérve országuk számára a nemzetközi közösségtől. Két év után újrakezdődtek a palesztin tüntetők és izraeli katonák közötti éjszakai összecsapások a Gázai övezet és Izrael határán. Legkevesebb 30 katona meghalt, sokan megsebesültek Jemen déli részén, miután rakéta- és dróntámadás érte a jemeni hadsereg légi támaszpontját. A koronavírus-fertőzöttek száma 216 millió, a halálos áldozatoké 4,5 millió a világon. Szicíliában augusztus 30-tól újra bevezetik a nyár elején feloldott szigorításokat, miután a delta variáns terjedésével megteltek betegekkel a kórházak. Több ezren tiltakoztak a koronavírus-járvány miatt hozott intézkedések és azok fenntartása ellen a német fővárosban. Ismét tízezrek tiltakoztak Franciaország-szerte a koronavírus-járvány miatt bevezetett védettségi igazolás használata ellen. Az amerikai Louisiana állam hatóságai attól tartanak, hogy a Mexikói-öböl északi partjaihoz közeledő Ida hurrikán az elmúlt másfél évszázad legerősebb hurrikánjává válhat. A szabadságukról Nyugat-Európába visszatérő vendégmunkások miatt négyórás várakozás alakult ki a személyforgalomban a röszkei autópálya-határátkelőhely belépő oldalán. A terveknek megfelelően augusztus végére befejeződtek a Deák Ferenc híd északi hidjának teljes lezárásával járó javítási és megerősítési munkák - tájékoztatott az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Aranyérmet nyert Illés Fanni 100 méteres mellúszásban az S4-es kategóriában a tokiói paralimpián. Aranyérmet nyert az asztaliteniszező Pálos Péter az S11-es kategóriában a tokiói paralimpián. Elődöntőbe jutott a magyar női tőrcsapat a tokiói paralimpián. Olasz Anna a 10 km-es távon aranyérmet szerzett a nyíltvízi úszó világkupa-sorozat macedóniai állomásán, Rasovszky Kristóf negyedikként ért célba. Labdarúgó NB I: Kisvárda Master Good - Mezőkövesd Zsóry FC 2:0; Ferencvárosi TC - Debreceni VSC 4:2; MOL Fehérvár FC - MTK Budapest 2:1 Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője volt a leggyorsabb a Forma-1-es Belga Nagydíj időmérő edzésén, a futamon ő rajtolhat az élről.