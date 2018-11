Anglia megverte a VB ezüstérmest

2018. NOVEMBER 18., VASÁRNAP ORBÁN VIKTOR ÉS TARLÓS ISTVÁN MEGÁLLAPODÁST ÍRT ALÁ A FÕVÁROS NAPJA ALKALMÁBÓL TARTOTT ÜNNEPSÉGEN SZOMBATON, A VÁROSHÁZÁN. TARLÓS ISTVÁN FÕPOLGÁRMESTER: KÖRÜLBELÜL EZERMILLIÁRDOT JELENT A FÕVÁROSNAK A KORMÁNYFÕVEL MEGKÖTÖTT MEGÁLLAPODÁS. AZ MSZP SZERINT ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK ÉS TARLÓS ISTVÁN FÕPOLGÁRMESTER BUDAPEST KIFOSZTÁSÁRÓL IRT ALÁ SZÁNDÉKNYILATKOZATOT. LMP: BUDAPESTET VÉGÉRVÉNYESEN GYÁMSÁG ALÁ HELYEZTE ORBÁN VIKTOR ÉS TARLÓS ISTVÁN. FIDESZ: A BALOLDAL CSAK KIFOSZTOTTA BUDAPESTET. PÁRBESZÉD: SZIJJÁRTÓ PÉTER ADJA BE LEMONDÁSÁT A GRUEVSZKI-ÜGY MIATT. NOVÁK KATALIN EMMI-ÁLLAMTITKÁR: A KORASZÜLÖTTEKET ÉS SZÜLEIKET SEGÍTÕ SZAKTERÜLETEK ÖSSZEFOGÁSÁVAL MÉG TÖBB KORASZÜLÖTT VÁLHAT EGÉSZSÉGES FELNÕTTÉ. KKM: MAGYAR KEZDEMÉNYEZÉSRE FOLYTATOTT A MAGYAR NAGYKÖVET MEGBESZÉLÉST PÉNTEKEN AZ UKRÁN KÜLÜGYMINISZTÉRIUMBAN, NINCS SZÓ BERENDELÉSRÕL. DEUTSCH TAMÁS: ÍRÁSBELI KÉRDÉSSEL FORDUL A FIDESZ ÉS A KDNP AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ELNÖKÉHEZ A "MIGRÁNSKÁRTYÁKKAL" KAPCSOLATBAN. HOLLIK ISTVÁN: A MIGRÁNSKÁRTYÁK ÜGYÉBEN AZ ENSZ MENEKÜLTÜGYI FÕBIZTOSÁTÓL IS VÁLASZT VÁRNAK A KORMÁNYPÁRTOK. POLGÁRMESTERT VÁLASZTANAK MA A DÉL-BARANYAI KISSZENTMÁRTONBAN, A TISZTSÉGÉRT NÉGY FÜGGETLEN JELÖLT INDUL. EGY BÍRÓSÁGI DÖNTÉS ÉRTELMÉBEN JÖVÕRE ÚJABB KÉT NÉMET VÁROSBÓL TILTJÁK KI RÉSZBEN A RÉGEBBI DÍZELAUTÓKAT. FELÜLVIZSGÁLJÁK NÉMETORSZÁGBAN AZT A SZABÁLYT, HOGY TILOS VISSZATOLONCOLNI SZÍRIAI MENEDÉKKÉRÕKET A HAZÁJUKBA. A HOLLAND KORMÁNYFÕ ELUTASÍTOTTA A KÖZÖS EURÓPAI HADSEREG LÉTREHOZÁSÁNAK ÖTLETÉT. TÖRÖK VÉDELMI MINISZTER: LEHET, HOGY A TETTESEK KIVITTÉK TÖRÖKORSZÁGBÓL DZSAMÁL HASOGDZSI FELDARABOLT HOLTTESTÉT. ANDREJ BABIS CSEH KORMÁNYFÕ LEMONDÁSÁT KÖVETELTE TÖBB TÍZEZER EMBER SZOMBATON PRÁGÁBAN. MARKUS SÖDER BAJOR MINISZTERELNÖK MEGPÁLYÁZZA A CSU ELNÖKI TISZTSÉGÉT MTI. THERESA MAY: A VEZETÕVÁLTÁS SEM KÖNNYÍTENÉ MEG A BREXIT-TÁRGYALÁSOKAT. LEFÚJTÁK A SZERVEZÕK A TRANSZNEMÛEK FELVONULÁSÁT KIJEVBEN, MERT JOBBOLDALI ÉS VALLÁSI RADIKÁLISOK ELLENMEGMOZDULÁST SZERVEZTEK - MTI. SZAÚD-ARÁBIÁBA LÁTOGATOTT AZ IRAKI ELNÖK, AKI ELÕZÕ NAP SZAÚD-ARÁBIA REGIONÁLIS VETÉLYTÁRSÁNÁL, IRÁNBAN TETT LÁTOGATÁST. AFGÁN MÉDIA: AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK AFGANISZTÁNI MEGBÍZOTTJA AZT REMÉLI, HOGY JÖVÕ ÁPRILISIG MEGKÖTIK A BÉKESZERZÕDÉST A TÁLIBOKKAL. AZ AZERI RENDÕRSÉG MEGERÕSÍTETTE AZ ELLENZÉKI VEZETÕ ÕRIZETBE VÉTELÉNEK HÍRÉT. ISMERETLEN FEGYVERESEK MEGGYILKOLTAK EGY MAGAS RANGÚ JEMENI BIZTONSÁGI TISZTSÉGVISELÕT ÁDENBEN. ARGENTIN VÉDELMI MINISZTER: ARGENTÍNA NEM TUDJA FELSZÍNRE HOZNI SAJÁT EREJÉBÕL AZ EGY ÉVE ELSÜLLYEDT TENGERALATTJÁRÓJÁT. 76-RA EMELKEDETT A KALIFORNIAI TÛZVÉSZ HALOTTAINAK SZÁMA, A HATÓSÁGOK TÖBB MINT EZER EMBERT ELTÛNTKÉNT TARTANAK NYILVÁN. DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK: AZ AMERIKAI KORMÁNY NEM VETTE FONTOLÓRA FETHULLAH GÜLEN TÖRÖK HITSZÓNOK KIADATÁSÁT TÖRÖKORSZÁGNAK. HOSSZÚ BÖRTÖNBÜNTETÉSEKRE ÍTÉLTÉK TÖRÖKORSZÁGBAN AZ ISZTAMBULI REPÜLÕTÉR ELLENI 2016. JÚNIUSI TERRORTÁMADÁS TÖBB VÁDLOTTJÁT. LEGKEVESEBB 33 EMBER HALÁLÁT OKOZTA EGY CIKLON INDIA DÉLI RÉSZÉN, 82 EZREN OTTHONAIK ELHAGYÁSÁRA KÉNYSZERÜLTEK. ÉRTÉKES FESTMÉNYT TALÁLTAK ELÁSVA ROMÁNIÁBAN, VÉLHETÕEN A ROTTERDAMI MÛCSARNOKBÓL ELLOPOTT PICASSO-KÉPET MTI. KATASZTRÓFAVÉDELEM: LAKÁSTÛZBEN MEGHALT EGY EMBER A GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÚJKÉREN. BÉCSBEN ELHUNYT PRINCZ GÁBOR SZOMBATON, A POSTABANK EGYKORI ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓJA, 62 ÉVES VOLT. KIGYULLADT EGY 200 NM-ES ÉPÜLET TETÕSZERKEZETE A FÕVÁROS VI. KERÜLETÉBEN AZ ÉPÜLETBEN VOLTAK A DK KÖZPONTI IRODÁI, AMIK TELJESEN MEGSEMMISÜLTEK. OMSZ: A JÖVÕ HÉT ELEJÉN ESÕ, HAVAS ESÕ, HAVAZÁS IS LEHET, A HÉT MÁSODIK FELÉBEN ESÕ LESZ A JELLEMZÕ. MEGELÕZÕ SÓSZÓRÁST VÉGEZ A MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT., MERT AZ ELÕREJELZÉSEK ALAPJÁN AZ ORSZÁG TÖBB RÉSZÉN HÓSZÁLLINGÓZÁS VÁRHATÓ.