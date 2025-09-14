Alulmaradt és búcsúzott a sorozattól az Újpest a lila-fehérek csatájában

Megosztás itt:

A KTE a rendes játékidőben Derekas Zoltán és Szabó Alex góljával kétszer is vezetést szerzett, de előbb Horváth Krisztofer, a második félidőben pedig a portugál Iuri Medeíros egyenlített, így következhetett a hosszabbítás. Aztán a 109. percben Banó-Szabó Bence találatával a hazaiak harmadszor is előnybe kerültek, a tizenegyszeres kupagyőztes Újpest pedig ekkor már nem tudott egyenlíteni.

A harmadik fordulóban az élvonalbeli csapatok közül a Kisvárda, a Nyíregyháza, a Puskás Akadémia és az Újpest is kiesett.

A Martfű-Dombóvár mérkőzésen a vendégcsapat háromgólos hátrányból egyenlített (3-3), a hosszabbítás előtt azonban özönvízszerű esőzés zúdult a pályára, ezért csak hosszú kényszerszünet után indulhatott a hosszabbítás, amelyben a hazaiak vezetést szereztek de a Dombóvár újra egyenlített, végül tizenegyesekkel a Martfű jutott tovább.

Eredmények, 3. forduló (a 32 közé jutásért):

Martfűi LSE (NB III)-Dombóvári FC (NB III) 4-4 (2-0, 3-3, 3-3) - tizenegyesekkel: 5-4

Kecskeméti TE (NB II)-Újpest FC 3-2 (2-1, 2-2, 2-2) - hosszabbítás után

korábban:

Kelen SC (megyei I.)-Tarpa SC (NB III) 2-2 (1-0, 2-2, 2-2) - tizenegyesekkel: 2-0

Mezőörs KSE (megyei I.)-Komárom VSE (NB III) 1-0 (0-0)

Sárvár FC (megyei I.)-Pilisi LK (megyei I.) 2-5 (2-2)

szombaton játszották:

Vasas FC (NB II)-Puskás Akadémia FC 4-1 (1-0)

Békéscsaba 1912 Előre (NB II)-Nyíregyháza Spartacus FC 0-0 (0-0, 0-0, 0-0), tizenegyesekkel: 4-2

FC Ajka (NB II)-Kisvárda Master Good 3-1 (0-0)

Dorogi FC (NB III) - Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) 0-2 (0-1)

Videoton FC Fehérvár (NB II)-Szentlőrinc (NB II) 3-0 (1-0)

Gyirmót FC Győr (NB III)-Aqvital FC Csákvár (NB II) 0-1 (0-0)

Pécsi MFC (NB III)-Debreceni EAC (NB III) 0-2 (0-1)

Iváncsa KSE (NB III)-Kolorcity Kazincbarcika SC 0-1 (0-0, 0-0, 0-1), hosszabbítás után

Szarvaskend SE (megyei I.)-Ferencvárosi TC 0-15 (0-4)

BFC Siófok (NB III)-MTK Budapest 1-7 (0-4)

REAC (megyei I.)-Karcagi SC (NB II) 2-4 (1-1)

Érdi VSE (NB III)-ETO FC 0-3 (0-0)

VSC 2015 Veszprém (NB III)-Debreceni VSC 0-2 (0-1)

Szajol KLK (megyei I.)-Paksi FC 1-5 (0-2)

Hódmezővásárhelyi FC (NB III)-Diósgyőri VTK 1-3 (1-2)

Gyulai Termál FC (NB III)-Mezőkövesd Zsóry FC (NB II) 0-2 (0-2)

FC Nagykanizsa (NB III) - HR-Rent Kozármisleny (NB II) 1-2 (0-2)

Füzesabony SC (NB III) - BVSC-Zugló (NB II) 0-4 (0-2)

Móri SE (megyei I.)-Budapest Honvéd FC (NB II) 1-4 (1-1)

Szolnoki MÁV FC (megyei I.)-ESMTK (NB III) 0-3 (0-1)

Majosi SE (NB III)-Gödöllői SK (NB III) 2-0 (1-0)

Tiszafüredi VSE (NB III)-Putnok FC (NB III) 3-2 (2-1)

Salgótarjáni BTC (megyei I.)-Tiszakécskei LC (NB II) 1-4 (0-2)

Swiss Krono-Vásárosnamény (megyei I.)-Zalaegerszegi TE FC 0-13 (0-4)

PTE-PEAC (NB III) - III. Kerületi TVE (NB III) 1-3 (0-2)

Eger SE (NB III)-Budafoki MTE (NB II) 0-2 (0-1)

pénteken játszották:

Opus Tigáz Tatabánya (NB III)-Soroksár SC (NB II) 0-2 (0-1)

Fotó: illusztráció (Shutterstock)