Alulmaradt és búcsúzott a sorozattól az Újpest a lila-fehérek csatájában

2025. szeptember 14., vasárnap 19:13 | MTI
Újpest Kecskemét Magyar Kupa labdarúgás

A másodosztályban szereplő Kecskeméti TE hosszabbítás után 3-2-re nyert az Újpest FC ellen vasárnap a labdarúgó MOL Magyar Kupában, és a legjobb 32 közé jutott.

  • Alulmaradt és búcsúzott a sorozattól az Újpest a lila-fehérek csatájában

A KTE a rendes játékidőben Derekas Zoltán és Szabó Alex góljával kétszer is vezetést szerzett, de előbb Horváth Krisztofer, a második félidőben pedig a portugál Iuri Medeíros egyenlített, így következhetett a hosszabbítás. Aztán a 109. percben Banó-Szabó Bence találatával a hazaiak harmadszor is előnybe kerültek, a tizenegyszeres kupagyőztes Újpest pedig ekkor már nem tudott egyenlíteni.

A harmadik fordulóban az élvonalbeli csapatok közül a Kisvárda, a Nyíregyháza, a Puskás Akadémia és az Újpest is kiesett.

A Martfű-Dombóvár mérkőzésen a vendégcsapat háromgólos hátrányból egyenlített (3-3), a hosszabbítás előtt azonban özönvízszerű esőzés zúdult a pályára, ezért csak hosszú kényszerszünet után indulhatott a hosszabbítás, amelyben a hazaiak vezetést szereztek de a Dombóvár újra egyenlített, végül tizenegyesekkel a Martfű jutott tovább.

Eredmények, 3. forduló (a 32 közé jutásért):

  • Martfűi LSE (NB III)-Dombóvári FC (NB III) 4-4 (2-0, 3-3, 3-3) - tizenegyesekkel: 5-4
  • Kecskeméti TE (NB II)-Újpest FC 3-2 (2-1, 2-2, 2-2) - hosszabbítás után

korábban:

  • Kelen SC (megyei I.)-Tarpa SC (NB III) 2-2 (1-0, 2-2, 2-2) - tizenegyesekkel: 2-0
  • Mezőörs KSE (megyei I.)-Komárom VSE (NB III) 1-0 (0-0)
  • Sárvár FC (megyei I.)-Pilisi LK (megyei I.) 2-5 (2-2)

szombaton játszották:

  • Vasas FC (NB II)-Puskás Akadémia FC 4-1 (1-0)
  • Békéscsaba 1912 Előre (NB II)-Nyíregyháza Spartacus FC 0-0 (0-0, 0-0, 0-0), tizenegyesekkel: 4-2
  • FC Ajka (NB II)-Kisvárda Master Good 3-1 (0-0)
  • Dorogi FC (NB III) - Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) 0-2 (0-1)
  • Videoton FC Fehérvár (NB II)-Szentlőrinc (NB II) 3-0 (1-0)
  • Gyirmót FC Győr (NB III)-Aqvital FC Csákvár (NB II) 0-1 (0-0)
  • Pécsi MFC (NB III)-Debreceni EAC (NB III) 0-2 (0-1)
  • Iváncsa KSE (NB III)-Kolorcity Kazincbarcika SC 0-1 (0-0, 0-0, 0-1), hosszabbítás után
  • Szarvaskend SE (megyei I.)-Ferencvárosi TC 0-15 (0-4)
  • BFC Siófok (NB III)-MTK Budapest 1-7 (0-4)
  • REAC (megyei I.)-Karcagi SC (NB II) 2-4 (1-1)
  • Érdi VSE (NB III)-ETO FC 0-3 (0-0)
  • VSC 2015 Veszprém (NB III)-Debreceni VSC 0-2 (0-1)
  • Szajol KLK (megyei I.)-Paksi FC 1-5 (0-2)
  • Hódmezővásárhelyi FC (NB III)-Diósgyőri VTK 1-3 (1-2)
  • Gyulai Termál FC (NB III)-Mezőkövesd Zsóry FC (NB II) 0-2 (0-2)
  • FC Nagykanizsa (NB III) - HR-Rent Kozármisleny (NB II) 1-2 (0-2)
  • Füzesabony SC (NB III) - BVSC-Zugló (NB II) 0-4 (0-2)
  • Móri SE (megyei I.)-Budapest Honvéd FC (NB II) 1-4 (1-1)
  • Szolnoki MÁV FC (megyei I.)-ESMTK (NB III) 0-3 (0-1)
  • Majosi SE (NB III)-Gödöllői SK (NB III) 2-0 (1-0)
  • Tiszafüredi VSE (NB III)-Putnok FC (NB III) 3-2 (2-1)
  • Salgótarjáni BTC (megyei I.)-Tiszakécskei LC (NB II) 1-4 (0-2)
  • Swiss Krono-Vásárosnamény (megyei I.)-Zalaegerszegi TE FC 0-13 (0-4)
  • PTE-PEAC (NB III) - III. Kerületi TVE (NB III) 1-3 (0-2)
  • Eger SE (NB III)-Budafoki MTE (NB II) 0-2 (0-1)

pénteken játszották:

  • Opus Tigáz Tatabánya (NB III)-Soroksár SC (NB II) 0-2 (0-1)

Fotó: illusztráció (Shutterstock)

A tiszások átlépték a vörös vonalat – így élte meg Császár Attila a Kötcsén rázúduló gyűlöletcunamit + videó

„Ennek az állatnak halál jár” – Donald Trump nem fogta vissza magát az Amerikát megrázó gyilkossággal kapcsolatban

Kapu Tiborról beszélnek vállalhatatlanul a Népszava munkatársai

