Áll a bál a Magyar Sí Szövetségben

Az olimpiai sikerek helyett belső harcoktól hangos a Magyar Sí Szövetség. Tavaly május óta már a harmadik elnök irányítja a testületet. Vagyis irányítaná, ha hagynák. A novemberben megválasztott Bajai Andrást a szövetség irodájába sem engedik be, valamint a szerződéseket sem adják ki számára, holott elmondása szerint súlyos gazdasági szabálytalanságok nyomaira bukkant.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Én is a Kaszó Klára által létrehozott szavazógép eredményeként nyertem 52:11 arányban” – mondta Bajai András.

Kaszó Klára a szövetségi korábbi ügyvezető elnöke. Bajai szerint funkció nélkül jelenleg is ő irányítja a testületet. Az elnök úgy véli: akkor oldódnának meg a problémák, ha Kaszó eltűnne a szövetség életéből.

„Ez a szövetség nem demokratikus szervezet. Nekem dokumentumaim vannak annak bizonyítására, hogy itt senki nem döntött, a döntéseket készen kaptuk, az elnökségi ülésekre leírt határozatok kaptunk. Az elnökség alakuló ülésén külföldön tartózkodó Kaszó Klára Skype-on bejelentkezett, és az elnökség tagjainak lediktálta az elnökségi határozatokat. Ez kicsit sok” – tette hozzá az elnök.

Bajai András közben korábbi ellenfelét hívta segítségül. Azt a Vámos Attilát nevezte ki ügyvezető elnöknek, akit a novemberi választáson legyőzött.

„Első körben mi csak a jogszerűséget szeretnénk helyreállítani. Jó lenne most már a tervekről beszélni, egyébként rengeteg tervünk van. Szerencsére most már olyanokkal is hívnak minket, hogy mit kellene csinálni, hogyha rend lesz, mert talán most felcsillant a remény” – mondta Vámos.

Miklós Edit, a legmagasabban jegyzett magyar alpesisíző azt mondta, hogy a Bajai–Vámos-duóval nem folytatja a sízést.

„Úgy érzem, hogy a magyar sísportot így nem tudnám segíteni. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi elnökségi tagok, a főtitkár [Kapitány Ildikó – a szerk.] az igaziak, és ők tudnának segíteni, hogy legyen tovább fejlődés” – mondta a jelenleg sérüléséből lábadozó sportoló.

A szövetség elnöke megvédte Swaney Elizabethet. A magyar színekben induló síakrobata utolsó lett a félcső selejtezőjében a phjongcshangi téli olimpián, úgy, hogy egy trükköt sem kísérelt meg bemutatni. Bajai András szerint Swaney teljesítette a kvalifikációs követelményeket, a felkészülését pedig saját forrásból fedezte, így joga volt indulni a játékokon.