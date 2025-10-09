Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 09. Csütörtök Dénes napja
Jelenleg a TV-ben:

Vezércikk

Következik:

Híradó 22:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Sport

Ez az afrikai ország is már biztosan ott lesz a jövő évi foci vb-n

2025. október 09., csütörtök 20:32 | MTI
selejtező Algéria világbajokság labdarúgás

Algéria biztosította helyét a jövő évi labdarúgó-világbajnokságon azzal, hogy csütörtökön 3-0-ra győzött a nyeretlen Szomália vendégeként.

  • Ez az afrikai ország is már biztosan ott lesz a jövő évi foci vb-n

Az észak-afrikai ország ennek köszönhetően a selejtezősorozat utolsó fordulójának eredményeitől függetlenül az élen zárja az afrikai kvalifikáció G csoportját és története során ötödször, 2014 után újra lesz ott a vb-n.

Afrikából korábban Tunézia, a legutóbbi vb-n elődöntős Marokkó, illetve egy nappal ezelőtt Egyiptom biztosította a helyét az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő 48 csapatos vb-re.

A 2026-os vb-t június 11-től július 19-ig rendezik meg.

Fotó: illusztráció (Shutterstock)

További híreink

Nacsa Olivér felesége a szülővé válás nehézségeiről indított podcastet

„Ezt ezerszer gondolják át” – Moszka kőkemény üzenetet küldött az esetleges Tomahawk-átadás kapcsán Washingtonnak

Rácz Jenő a McDonald’s-ban? Teszteltük, mit tud a sztárséf hamburgere

Megkapta a magáét a dezertőr, a frakcióvezető nem kegyelmezett neki

Egy perc alatt faképnél hagyhatnak: ezek a csillagjegyek nem félnek véget vetni a kapcsolataiknak

A bokszlegenda tanácsa Crawfordnak: „Vonulj vissza, ne járj úgy, mint én”

Megható videón, ahogy a mentősök meglepték a nyugdíjas Zacher doktort

Csütörtöki sportműsor: Veszprém–Kielce és Barca–Szeged a férfi kézi BL-ben

És akkor Orbán Viktor és Lázár János betértek egy út menti kávézóba...

További híreink

Új milliárdosa lett Magyarországnak, ráadásul az illető nem dolgozott meg a nagykazal pénzéért

Új központot kap Zugló: megnyílik a Zenit Corso

És akkor Orbán Viktor és Lázár János betértek egy út menti kávézóba...

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Új központot kap Zugló: megnyílik a Zenit Corso
2
Andrej Babis kemény üzenetet küldött Ukrajnának
3
Riasztás – Kaszás Nikolett halála – a rejtély nyomában járt stábunk + videó
4
Az Antifa magyar áldozata demonstrációra készül az Európai Parlamentben + videó
5
Durva pénzeső év végéig – 17 milliárdot oszt szét a kormány + videó
6
Összetört a híres mentőorvos, könnyeivel kűzködött + videó
7
Rémisztő – Kaszás Nikolett tragédiája után újabb rejtélyes eltűnés árnyékolja be a Pilist
8
Von der Leyen bukása Európa érdeke – ma szavaz az EP
9
Megható videón, ahogy a mentősök meglepték a nyugdíjas Zacher doktort
10
Nem a világháborúra – Magyarország és Szlovákia vétójának kulcsfontosságú szerepére mutatott rá Szergej Lavrov

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!