Akár magyar–német csata is jöhet a 2020-as Eb-n

HÚSZEZER KÜLFÖLDI ÉRKEZETT HAZÁNKBA A LETELEPEDÉSI KÖTVÉNYPROGRAMMAL. EGÉSZ NAP VÁLSÁGTANÁCSKOZÁST TART A JOBBIK, MERT JELEN ÁLLÁS SZERINT EGYETLEN FILLÉR NÉLKÜL KELL NEKIVÁGNIUK A 2018-AS VÁLASZTÁSI KAMPÁNYNAK. VOLNER JÁNOS, FRAKCIÓVEZETÕ: A FIDESZ AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉKET HASZNÁLJA ARRA, HOGY ELTÜNTESSE A JOBBIKOT A PALETTÁRÓL. LMP: ELFOGADHATATLAN, HOGY AZ EGYKORI FIDESZES ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ ÁLTAL VEZETETT ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK BESZÁLLT A VÁLASZTÁSI KAMPÁNYBA. UNGÁR PÉTER: HA AZ ÁSZ VALÓBAN ÉRDEMI MUNKÁT VÉGEZNE, AKKOR AZ ELMÚLT ÉVEKBEN MÁR MILLIÁRDOKRA BÜNTETTE VOLNA A FIDESZT. KETTÕS MÉRCÉRÕL BESZÉL ÉS ÚJRA FELJELENTÉST TESZ AZ EGYÜTT A FIDESZ 2014-ES PLAKÁTJAI MIATT. AZ ÁSZ SZAKSZERÛEN, A TÖRVÉNYEKET BETARTVA JÁRT EL A JOBBIKKAL KAPCSOLATBAN - MONDTA A HÍR TV-NEK DOMOKOS LÁSZLÓ ELNÖK, AKI SZERINT 2010-BEN ÉS 2012-BEN IS MINDEN PÁRTOT ELLENÕRIZTEK. TÖRÖK GÁBOR POLITIKAI ELEMZÕ SZERINT AZ ISMERETLEN ELLENZÉKI JELÖLTEK MEGLEPETÉST OKOZHATNAK A FIDESZNEK A JÖVÕ ÉVI VÁLASZTÁSON. RÉTVÁRI BENCE: 30 MILLIÁRDOT KÖLTENEK A NYUGDÍJASOK ERZSÉBET-UTALVÁNYÁRA. KORÓZS LAJOS, MSZP: JANUÁRRA LÉTREJÖHET EGY KÖZÖS ELLENZÉKI PLATFORM A NYUGDÍJ- ÉS IDÕSPOLITIKA ÜGYÉBEN REGGELI JÁRAT. NGM: 220 MILLIÁRD FORINT AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS NOVEMBERI HIÁNYA, AZ ELSÕ TIZENEGY HAVI DEFICIT 1639 MILLIÁRD FORINTRA EMELKEDETT. VARGA MIHÁLY: 700 MILLIÁRD FORINTOT LEHET MEGTAKARÍTANI AZ ELEKTRONIKUS ADÓBEVALLÁSOKKAL, AZ ÁTÁLLÁSRA NÉGY ÉVE VAN AZ ÁLLAMI ADMINISZTRÁCIÓNAK. RENDKÍVÜLI PÉNZÜGYI TÁMOGATÁST KAP KÉT BUDAPESTI KÓRHÁZ, A 325 MILLIÓ FORINTOT A FÛTÉSRENDSZER KORSZERÛSÍTÉSÉRE, ILLETVE A SÜRGÕSSÉGI RÉSZLEGEK FELÚJÍTÁSÁRA KÖLTIK. KÖZEL 900 MRD FT-OT KASZÁLT A FORINT GYENGÜLÉSÉN A NEMZETI BANK 2013 ÉS 2015 KÖZÖTT. AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK PÉLDÁJÁT KÖVETVE, HAMAROSAN MAGYARORSZÁG IS JERUZSÁLEMBE KÖLTÖZTETI ÁT KÜLKÉPVISELETÉT ÍRJA A TIMES OF ISRAEL. LEVÉLBEN KÉRI AZ EGYSÉGES MAGYARORSZÁGI IZRAELITA HITKÖZSÉG VEZETÕ RABBIJA ORBÁN VIKTORT, HOGY AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK UTÁN MAGYARORSZÁG IS ISMERJE EL JERUZSÁLEMET IZRAEL FÕVÁROSAKÉNT. HÁROM, HÓNAPOK ÓTA HÚZÓDÓ, MAGYARORSZÁG ELLENI KÖTELEZETTSÉGSZEGÉSI ELJÁRÁST UTALT BÍRÓSÁG ELÉ AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG. MAGYARORSZÁG ELUTASÍTJA A KÖTELEZÕ BETELEPÍTÉSI KVÓTÁT MONDTA A KÜLÜGYMINISZTER A JOGÁLLAMISÁG HELYZETÉRÕL TARTOTT MEGHALLGATÁSON, AZ EURÓPAI PARLAMENTBEN. SZIJJÁRTÓ PÉTER: MAGYARORSZÁG AGGÓDIK A KÁRPÁTALJAI HELYZET MIATT, EZÉRT ÁLLANDÓ EBESZ-MEGFIGYELÕKET KÜLDENE KÁRPÁTALJÁRA. MARTIN SCHULZ, A NÉMET SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT ELNÖKE: 2025-RE MEG KELL TEREMTENI AZ EURÓPAI EGYESÜLT ÁLLAMOKAT. SZEXUÁLIS ZAKLATÁS MIATT VISSZAVONUL A KÉPVISELÕHÁZ KORELNÖKE AMERIKÁBAN. A LENGYEL SZEJM ELVETETTE A SZYDLO-KORMÁNNYAL SZEMBENI ELLENZÉKI BIZALMATLANSÁGI INDÍTVÁNYT, AZ ÁLLAMFÕ KÖZBEN SÜRGETI A TÖBB HETE BEJELENTETT KORMÁNYÁTALAKÍTÁST. TÖBB MINT TÍZEZREN TÜNTETNEK KATALÓNIA FÜGGETLENSÉGÉÉRT A BELGA FÕVÁROSBAN, A MENESZTETT ELNÖK ÉS KABINETJÉNEK NÉGY TAGJA OKTÓBER VÉGE ÓTA BRÜSSZELBEN TARTÓZKODIK. AZ ENSZ BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK RENDKÍVÜLI ÖSSZEHÍVÁSÁT KÉRTE 8 ORSZÁG JERUZSÁLEM KÉRDÉSÉBEN, MERT ELLENZIK DONALD TRUMP DÖNTÉSÉT. A RADIKÁLIS ISZLAMISTA HAMÁSZ EGY ÚJ INTIFÁDA INDÍTÁSÁRA SZÓLÍTOTTA FEL A PALESZTIN NÉPET, HOGY KIFEJEZZE HARAGJÁT A JERUZSÁLEMI DÖNTÉS MIATT. ÖSSZECSAPÁSOK TÖRTEK KI AZ IZRAELI HADSEREG EGYES EGYSÉGEI ÉS PALESZTIN TILTAKOZÓK KÖZÖTT. ELUTASÍTOTT MENEDÉKKÉRÕK; 27 KITOLONCOLT ÉRKEZETT NÉMETORSZÁGBÓL AFGANISZTÁNBA, JANUÁR ÓTA EZ VOLT A LEGNAGYOBB TÁVOZÁSRA KÉNYSZERÍTETT CSOPORT. AZ EURÓ JEGYZÉSE 315 FORINT FÖLÉ EMELKEDETT A BANKKÖZI DEVIZAPIACON, EZZEL AZ IDEI LEGGYENGÉBB ÁRFOLYAMÁN ÁLL A FORINT VG.HU. TÖBB SZÁZ NÉGYZETMÉTEREN ÉG EGY KÍNAI ÁRUK TÁROLÁSÁRA HASZNÁLT RAKTÁRÉPÜLET A VIII. KERÜLETBEN. MEGHALT EGY EMBER LAKÁSTÛZBEN A NÓGRÁD MEGYEI PALOTÁS KÖZSÉGBEN. 4 EMBER MEGSÉRÜLT, AMIKOR 3 GÉPKOCSI ÜTKÖZÖTT ÖSSZE NAGYKANIZSÁN, A 61-ES ÚT ELKERÜLÕ SZAKASZÁN. 20 ÉV FEGYHÁZRA ÍTÉLTEK EGY KARCAGI NÕT, AKI MEGFOJTOTTA ÚJSZÜLÖTTJÉT; A 40 ÉVES ÁPOLÓNÕ MÁR MÁSODIK GYERMEKÉT ÖLTE MEG ÉS SEMMIFÉLE BÛNTUDATOT NEM TANÚSÍTOTT. HALÁLRA GÁZOLT EGY NÕT EGY KISTEHERAUTÓ ÚRKÚTON, A MÉG TISZTÁZATLAN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT TÖRTÉNT BALESET HELYSZÍNÉN NINCS ÚTLEZÁRÁS. MAGYAR SZOCIÁLIS FÓRUM: HUSZONHÁRMAN SZENVEDTEK FAGYHALÁLT DECEMBER ELEJÉIG, AZ ÁLDOZATOK KÖZÜL NYOLCAN A SZABAD ÉG ALATT HÛLTEK KI.