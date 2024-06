Ádám Martin: Ha Németországnak győztes gólt rúgok, akkor az nem a mémek miatt lesz

Ádám arról is beszélt, Svájc ellen hátrányban vették elő először a kétcsatáros játékot a válogatottban, de lehet, lesz még rá példa, mivel szerinte tud működni ez a rendszer is.

"Rossinak innen is köszönöm, hogy azóta is bízik bennem. Próbálom ezt meghálálni mindig abban a tíz, húsz, vagy akár kilencven percben, amit kapok, igyekszem büszkén viselni a címeres mezt, és azt szeretném, hogy a családom büszke lehessen rám"

Ádám felhívta a figyelmet arra, a válogatott 2021-ben, az előző Eb-n megmutatta, hogy a legjobbakkal, így a németekkel is partiban tud lenni, igaz akkor még nem volt tagja a csapatnak, viszont 2022-ben már igen, amikor a Nemzetek Ligájában ismét sikerült ugyanezt bebizonyítani többek között újfent a németekkel szemben is.

