2017. december 25.,
hétfő, Eugénia napja

Abu-dzabiban tér vissza Serena Williams

Hír TV

2017. december 25., hétfő 15:48

Szombaton, az abu-dzabi tenisztorna bemutatómérkőzésén tér vissza a pályára a 36 éves Serena Williams, aki gyermeke születése miatt január óta nem versenyzett. A 23-szoros Grand Slam-torna-győztes sportoló a francia nyílt bajnokság címvédőjével, a lett Jelena Ostapenkóval játszik majd. Ez lesz az első alkalom, hogy az Egyesült Arab Emírségek fővárosában sorra kerülő viadalon nők is pályára léphetnek. Williams már tavasszal bejelentette, hogy folytatná a teniszt, augusztusban pedig azt is elárulta, hogy indulna a január 15-én kezdődő Australian Openen, amelyre december 6-án le is adta a nevezését.

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