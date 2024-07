A Weight kapta az 56. Kékszalag KPMG Fair Play Díját

„A vitorlázásban kiemelten fontos, hogy a tiszta szabályok, a sportszerű versenyzés, a tisztelet és a bizalom meglegyen a hajósok között, mert a versenyzők extrém körülmény között meglepően gyakran, de néha jó szélviszonyok között is bajba kerülhetnek és csak egymásra számíthatnak. Nagyszerű volt látni, hogy a Weight csapata mennyire komolyan vette a bajtársiasságot, kisegítette ellenfelét a bajból, aki így versenyben tudott maradni. Ezzel a tettével a Weight a zsűri és a mezőny tiszteletén felül az 56. Kékszalag Raiffeisen Nagydíjon a KPMG Fair Play Díjat is megnyerte”

Számos jelölés érkezett a KPMG által alapított Fair Play Díjra és a szakmai zsűri is figyelemmel kísérte az eseményeket. A döntés értelmében a 8M ONE DESIGN osztályban versenyző, Gyenes Ákos kormányozta Weight és csapata kapta a fél millió forinttal járó díjat a következő cselekedetükért: az Utasellátó (J24) hajónak a rajt közben felszaladt a spinakker felhúzója, amelyet lehetetlennek tűnt leszedni, emiatt komolyan felvetődött, hogy kiállnak a versenyből. A Weight legénysége kérés nélkül átdobta az Utasellátónak a saját beülőjét, amivel egy mancsaftot fel tudtak húzni az árbóccsúcsra, hogy lehozza az elszabadult spinakker felhúzót.

Your browser does not support the video tag.