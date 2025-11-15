A világ legnézettebb klubmérkőzését Budapesten játsszák

Megosztás itt:

A 2026. május 30-án esedékes UEFA Bajnokok Ligája-döntőt a Puskás Arénában rendezik, amely 67 ezer néző befogadására alkalmas. A világ legnézettebb klubmérkőzése sok tízezer külföldi szurkolót és ezzel együtt jelentős fogyasztói költést hozhat Budapestre.

A szállodák, éttermek, közlekedési szolgáltatók és kiskereskedelmi egységek forgalma a rendezvényt megelőző napokban megugorhat, a város turisztikai forgalma a várakozások szerint 20-30 százalékkal is nőhet. Az új, korábbi kezdési időpont – 18:00 – miatt a látogatók este is aktívak maradhatnak a városban, ami további költést generálhat a szórakoztatóipar és a vendéglátás területén. Az UEFA szerint a korábbi kezdés javítaná a tömegközlekedéshez való hozzáférést a mérkőzés után, míg a rendező városok gazdaságilag profitálnának, ha a szurkolók a stadionon kívül folytatnák az ünneplést. A döntő megrendezése infrastrukturális és imázshatásokat is hoz. Budapest nemzetközi sport- és rendezvényközpontként jelenik meg, ami újabb sportesemények, konferenciák és az üzleti turizmus számára is vonzóvá teheti a várost. A közlekedési fejlesztések, parkolási és tömegközlekedési beruházások hosszabb távon is növelhetik a városi szolgáltatások színvonalát. A stadionkörnyéki fejlesztések és a vendéglátó-kapacitás bővítése mind hozzájárulhat ahhoz, hogy Budapest a nagy európai városokkal egy kategóriába kerüljön a rendezvényiparban.

A BL-döntő rövid távon több milliárd forintnyi bevételt hozhat a budapesti turizmusnak, ugyanakkor a költségek sem elhanyagolhatók. A biztonsági, logisztikai és infrastrukturális kiadások, valamint a szervezési kötelezettségek jelentős állami és önkormányzati koordinációt igényelnek. A tapasztalatok szerint a korábbi döntők helyszínein, például Londonban, Isztambulban vagy Párizsban a teljes gazdasági hatás 60-80 millió euróra tehető, ebből 70-75 százalék közvetlenül a helyi szolgáltató szektornál csapódik le.

Fotó: Shutterstock