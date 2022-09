A világ legjobbjai Szegeden

Megosztás itt:

A Szeged International Airshow évek óta a repülés művészetéről szól, és a világ legjobb pilótái mutatják be tudásukat egy rendkívül látványos show keretében. Idén szintén itt lesznek a legnagyobb hazai és nemzetközi nevek, köztük minden idők legjobb vitorlázósa, Tóth Ferenc, aki összesen tizenkét alkalommal lépett nagy nemzetközi versenyen a dobogó legfelső fokára, ezzel a világ legeredményesebb vitorlázó műrepülője. Nyolc alkalommal nyert világbajnokságot, háromszor lett Európa bajnok és a Világjátékok aranyérmét is bezsebelte. Több mint 25 éve szeli a levegőt, azonban nemrég bejelentette visszavonulását az aktív versenyzéstől. Ezentúl az utánpótlás nevelésére fordítja erejét, célja, hogy 2024-re egy dobogós csapatot állítson össze.

Tóth Ferencen kívül természetesen mások is részt vesznek a Szeged International Airshow-n. Itt lesznek olyan hazai kedvencek, mint Besenyei Péter, Vári Gyula, Veres Zoltán, de érkezik a Red Bull Helicopters, a Yak Association, a Hawks of Romania, a Silver Chicken, a Blanix Team, Marek Choim, Martin Graef vagy a CollMot Entertaiment, de láthatjuk repülni a Magyar Honvédség gripeneit is.