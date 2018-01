A világ legjobbjai Budapesten

Ahogy az elmúlt négy évben, idén is Magyarországon indítják a szezont a világ legjobb asztaliteniszezői. 53 ország több mint 400 versenyzője vesz részt a 12 állomásból álló World Tour-sorozat évnyitó tornáján, Budapesten. A mezőny rendkívül erős lesz. A nőknél a többi között a világranglista-első kínai Csen Meng, míg a férfiknál a rangsorban második, szintén kínai, Fan Csen-tung is ütőt ragad a magyar fővárosban. A verseny összdíjazása 150 ezer dollár, átszámítva közel 4 millió forint lesz.

„Mára a világ egyik legjelentősebb asztalitenisz-eseményévé nőtte ki magát a Hungarian Open. A diplomáciai erősség mellett azt gondolom, hogy a magyar játékosok, ahogy eddig is, ezt követően is a játéktudásukkal is hangsúlyt helyeznek Magyarországra, nyilvánvalóan ezért dolgoznak ők is” – mondta Nátrán Roland, a Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöke.

Magyarországot 12 férfi és 11 női versenyző képviseli. A legnevesebb magyar induló a női világranglistán 20. Póta Georgina, aki tavaly a legjobb 8-ig jutott. Rajta kívül még Pergel Szandra lesz főtáblás.

„Megpróbáltam a fiatalokat is betenni, főleg az U21-be, Harasztovics Fanni, aki tavaly ifjúsági Eb-címet szerzett, Imre Leila, Fehér Orsolya, ők képviselik a fiatalabb vonalat. Remélem, hogy egy-két skalpot be tudnak gyűjteni” – mondta Bátorfi Zoltán, a női asztalitenisz-válogatott szövetségi kapitánya. Ezt követően Póta Georginára is kitért:

„Gina 20. a világranglistán, de annyira erős a mezőny, és annyira sok kínai indul, hogy sose lehet tudni, hogy a selejtezőből kit kap például az első fordulóban, az azért elég nehéz mérkőzés szokott lenni mindenhol, nemhogy még itthon, ahol az ember még jobban is izgul. De hogyha tényleg elkapja a fonalat, jól játszik és a sorsolás is kedvez neki, akkor akár még egy érem is benne lehet” – tette hozzá.

A nemzetközi szövetség több szabályt is módosított. Bevezeti az úgynevezett multiballt, azaz már nemcsak egy labdával játszanak végig egy meccset, hanem lesznek labdaszedők, ezáltal a játék is felgyorsul. A világranglistapontokat pedig a teniszben megszokott szisztéma alapján számítják a jövőben – vagyis minél több versenyen vesz részt egy versenyző, annál több ranglistapontot van lehetősége gyűjteni – így ösztönöznék a legjobbakat, hogy minél több tornán vegyenek részt.

„Egy picit tartunk attól mi, európai szakvezetők, hogy az európaiak így hátrébb szorulnak. Reméljük, hogy nem így lesz, lásd Póta Georgina, aki tavaly nagyon sok versenyen el tudott indulni, nagyon jó eredményeket tudott elérni, de ezt meg is kell tartani. Abból a szempontból viszont jó, hogy minden verseny nagyon magas színvonalon fog menni, mivel nagyon sok induló lesz” – fejtette ki Bátorfi.

Jövőre Magyarországon lesz a világbajnokság. Budapest 1950 után látja vendégül ismét a világ legjobb pingpongosait.