A Veszprém kikapott a Kieltől a bronzmeccsen

Megosztás itt:

A magyar csapat tizedik alkalommal szerepelt a kölni tornán, háromszor volt második, nyernie még nem sikerült. Eredmény, a 3. helyért: THW Kiel (német)-Telekom Veszprém 34-34 (14-18) - hétméteresekkel: 3-1 ---------------------------------------------- Köln, 20 600 néző, v.: K. Gasmi, R. Gasmi (franciák) gólszerzők: Bilyk 7, Wiencek, Zarabec 6-6, Ehrig 5, Duvnjak 4, Ekberg 3, Dahmke 2, Reinkind 1, illetve Jahja 8, Nilsson 7, Mahé 6, Marguc, Lékai 3-3, Maqueda, Lauge 2-2, Nenadic, Lukács, Ilic 1-1 lövések/gólok: 63/37, illetve 54/35 gólok hétméteresből: 7/6, illetve 6/3 kiállítások: 4, illetve 8 perc A veszprémi keretből Dejan Manaszkov, a túloldalon pedig Sander Sagosen és Hendrik Pekeler hiányzott.

A hosszú szezon, illetve a szombati elődöntő okozta fáradtság mindkét csapaton meglátszott, az első tíz percben jó megoldások, kapusbravúrok és hibák váltották egymást. A 13. percben pályára lépett Lékai Máté, aki a bajnoki döntő múlt szombati visszavágóján, valamint a BL-elődöntőben sem játszott. Kisvártatva a 19 éves Lukács Péter is beállt, és mindketten góllal segítették csapatukat. A Magyar Kupa-címvédő a 11. percben vezetett először két találattal, majd egy 4-0-s sorozat végén a 23. percben már három volt közte. Felállt védőfallal szemben mindkét együttesnek voltak nehézségei, de a gyors ellenakciók végén szinte mindig eredményesek voltak.

A Veszprém az első félidő utolsó 11 percében csak két gólt kapott, viszont hetet lőtt, így a szünetben 18-14-re vezetett. Rodrigo Corrales negyven százalékos hatékonysággal védett az első felvonásban. Momir Ilic vezetőedző a második félidőben is forgatta csapatát, variálta a játékosokat, a posztokat és a felállást. A németek többször is visszazárkóztak kétgólos hátrányra, és miután tovább fokozták a tempót, az ötvenedik percben egyenlíteniük is sikerült (30-30). A Kiel egyre hatékonyabban védekezett, kapusának lecserélésével létszámfölényben támadott, és a 19. percet követően visszavette a vezetést. A veszprémiek támadójátéka megakadt, Niklas Landin parádézott az ellenfél kapujában, még Petar Nenadic büntetőjét is kivédte. Ilic nem kért időt, csapata ennek ellenére megrázta magát, fordított.

Majd 74 másodperccel a vége előtt a játékvezetők érvénytelenítették Andreas Nilsson gólját, visszaadták a labdát a Kielnek, amely kapott egy hétméterest is. Ezt Niclas Ekberg értékesítette, és már csak három másodperc volt hátra, amikor a magyar együttes is büntetőhöz jutott. Kentin Mahé belőtte, így a rendes játékidő 34-34-es döntetlennel zárult, és a bronzéremről hétméteres-párbaj döntött.

Gasper Marguc és Rasmus Lauge Schmidt lövését Niklas Landin kivédte, Omar Jahja a keresztlécre bombázott, és bár Miha Zarabec kísérletét Vladimir Cupara hárította, ez nem volt elég a bronzérem megszerzéséhez. A kapusok közül Landin kilenc, Corrales 13 védéssel zárt. A két csapat 24. egymás elleni tétmérkőzésén egyaránt 11 győzelem mellett másodszor született döntetlen. később: döntő: Barcelona (spanyol)-Lomza Vive Kielce (lengyel) 18.00

Fotó: AFP

MTI