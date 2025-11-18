A vereség ellenére az elitkörben fiatal labdarúgóink

Megosztás itt:

A magyarok a franciák elleni zárótalálkozón már a szünetben kétgólos hátrányban voltak, a folytatásban viszont Németh Hunor találatával szépítettek. Az összecsapáson több gól már nem esett, miközben a bolgárok 3-0-ra megverték a Feröer-szigeteket.

A minitorna múlt szerdai nyitányán a magyar válogatott 1-1-es döntetlent játszott a bolgárokkal, majd szombaton szintén 3-0-ra nyert a Feröer-szigetek ellen, így a végelszámolásnál Magyarország és Bulgária ugyanannyi ponttal és pontosan ugyanolyan gólkülönbséggel zárt, sárga lapokból viszont a magyaroknak volt kevesebb,

ennek köszönhetően a második helyen végeztek.

A 13 csoportból az első kettő és a legjobb harmadik jut az elitkörbe.

Fotó: Németh Hunor (k) és a francia Enzo Molebe a Magyarország – Franciaország U19-es labdarúgó Európa-bajnoki selejtező mérkőzésen a győri Alcufer Stadionban 2025. november 18-án. MTI/Krizsán Csaba