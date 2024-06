Az őt ért bántás után még Kozák Danuta húzza a rövidebbet?

A kajak-kenu szövetség hivatalos rajtlistájából kiderül: a válogatón nem indul együtt párosban Kozák Danuta és Csipes Tamara. Bár a májusi tájékoztatón még együtt versenyeztek, Csipes ezúttal 2023-hoz hasonlóan a honvédos csapattársával, Gazsó Dorkával ül össze. Jelen állás szerint a hatszoros olimpiai bajnok Kozák így csak egyesben áll rajthoz. A válogató menetrendjében egy női négyes döntő is szerepel, ott azonban most még csak egy egység van feltüntetve.

