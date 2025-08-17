Keresés

2025. 08. 17. Vasárnap
Sport

A végén jött a csattanó: a Nyíregyháza nyerte a keleti rangadót

2025. augusztus 17., vasárnap 17:30 | MTI
Debrecen Nyíregyháza rangadó labdarúgás

A Nyíregyháza hátrányból fordítva egy 90. percben szerzett góllal 2-1-re nyert a Debrecen otthonában a labdarúgó Fizz Liga negyedik fordulójának első vasárnapi mérkőzésén.

  • A végén jött a csattanó: a Nyíregyháza nyerte a keleti rangadót

A piros-kékek történetük során először győztek a hajdúságiak vendégeként az élvonalban, ezzel egyúttal megszerezték első sikerüket a szezonban, míg a Debrecen elvesztette veretlenségét.

Fizz Liga, 4. forduló:

Debreceni VSC-Nyíregyháza Spartacus FC 1-2 (1-0)

------------------------------------------------

Debrecen, v.: Bognár

gólszerzők: Szűcs T. (16.), illetve Edomwonyi (48.), A. Keita (90.)

sárga lap: Gordic (43.), Batik (81.), Djokic (90.), Szűcs (92.), illetve Jokic (33.), Evangelu (81.), Alaxai (82.)

Debreceni VSC:

--------------

Varga Á. - Szécsi, Hofmann, Mejías (Manzanara, 72.), Guerrero (Vajda, 45+2.) - Batik, Szűcs T. - Kocsis D., Dzsudzsák (Kulbacsuk, 72.), Gordic (Bermejo, 65.) - Bárány (Djokic, 65.)

Nyíregyháza Spartacus FC:

-------------------------

Kovács D. - Temesvári, Evangelu, Jokic (Katona L., a szünetben) - Májer, Katona M., Sankovic (Alaxai, 80.), Antonov - Do. Babunski (Beke, 66.), Edomwonyi (A. Keita , 72.), Kovácsréti (Katona B., 66.)

A Debrecen jóval lendületesebben futballozott ellenfelénél az első félidőben, többször is távolról vállalkoztak lövésre játékosai, ezek közül az egyik pedig utat is talált a Nyíregyháza kapujába. A vendégek nem sokkal a szünet előtt veszélyeztettek először igazán, ekkor Varga védett nagyot.

Rögtön a fordulást követően viszont már a hazai hálóőr is tehetetlennek bizonyult Edomwonyi fejesével szemben, tíz perccel később Kocsis révén szerezhetett volna újra vezetést a Debrecen, de a kapufa ezúttal kisegítette a nyírségieket. A több mint tízezer néző a folytatásban nem igazán láthatott helyzeteket, a játékosok inkább keménykedésekkel és kakaskodásokkal borzolták a kedélyeket. A mérkőzés csattanójaként a rendes játékidő utolsó percében egy szöglet után Keita révén megszerezte a győztes gólt a Nyíregyháza.

Fotó: Bárány Donát, a DVSC (k) és Temesvári Attila, a Nyíregyháza (j) játékosa a labdarúgó Fizz Liga 4. fordulójában játszott Debreceni VSC - Nyíregyháza Spartacus FC mérkőzésen a debreceni Nagyerdei Stadionban 2025. augusztus 17-én. MTI/Czeglédi Zsolt

