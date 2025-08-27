A válogatott egykori oszlopos tagja a harmadosztályba igazolt

Megosztás itt:

A győri klub honlapjának szerdai beszámolója szerint a 30 éves középpályás hetek óta Gyirmóton készül és a szakmai stáb elégedett a munkájával.

"Fiatalon bajnok lett az ETO-val, utána remek külföldi csapatokban szerepelt, és a magyar válogatott stabil tagjává vált. Az elmúlt időszakban egy szerencsétlen sérüléshullám gátolta abban, hogy folyamatosan pályán lehessen, de remélhetően ennek a pechszériának vége lett"

- mondta Horváth Cs. Attila sportigazgató.

Hozzátette: ha Kalmár egészséges lesz - márpedig jelen állás szerint szépen javul az állapota -, hosszú távon számítanak rá, igazi vezére lehet a csapatnak, amelyben hamarosan bemutatkozhat tétmérkőzésen.

A középpályás eddig az ETO FC Győr mellett a német RB Leipzig és FSV Frankfurt, a dán Bröndby, a szlovákiai Dunaszerdahely, majd a Fehérvár FC együttesét erősítette. Új csapata, a korábban élvonalbeli, majd másodosztályú Gyirmót négy forduló után négy győzelemmel vezeti az NB III északnyugati csoportjának tabelláját.