Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 27. Szerda Gáspár napja
Jelenleg a TV-ben:

Monitor

Következik:

Vezércikk 21:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Sport

A válogatott egykori oszlopos tagja a harmadosztályba igazolt

2025. augusztus 27., szerda 19:22 | MTI
átigazolás Gyirmót FC Kalmár Zsolt

A 36-szoros válogatott Kalmár Zsolt az NB III-as Gyirmót FC labdarúgócsapatában folytatja pályafutását.

  • A válogatott egykori oszlopos tagja a harmadosztályba igazolt

A győri klub honlapjának szerdai beszámolója szerint a 30 éves középpályás hetek óta Gyirmóton készül és a szakmai stáb elégedett a munkájával.

"Fiatalon bajnok lett az ETO-val, utána remek külföldi csapatokban szerepelt, és a magyar válogatott stabil tagjává vált. Az elmúlt időszakban egy szerencsétlen sérüléshullám gátolta abban, hogy folyamatosan pályán lehessen, de remélhetően ennek a pechszériának vége lett"

- mondta Horváth Cs. Attila sportigazgató.

Hozzátette: ha Kalmár egészséges lesz - márpedig jelen állás szerint szépen javul az állapota -, hosszú távon számítanak rá, igazi vezére lehet a csapatnak, amelyben hamarosan bemutatkozhat tétmérkőzésen.

A középpályás eddig az ETO FC Győr mellett a német RB Leipzig és FSV Frankfurt, a dán Bröndby, a szlovákiai Dunaszerdahely, majd a Fehérvár FC együttesét erősítette. Új csapata, a korábban élvonalbeli, majd másodosztályú Gyirmót négy forduló után négy győzelemmel vezeti az NB III északnyugati csoportjának tabelláját.

További híreink

Gallusz Niki elárulta legkínosabb pillanatát

Képmutatás leleplezve: Brüsszel és Ukrajna titokban orosz olajat vásárol, miközben Magyarországot támadja

Hiába a 23 év körkülönbség, jön a gyerek a 57 éves sztárnál

Újabb kőolajvezeték robbant fel Oroszországban

Egy szarvason próbált segíteni, belehalt a férfi

Donald Trump: Soros és pszichopatákból álló csoportja nagy károkat okozott az országunknak

Sunyi pillanatok a kormányinfón: a 444 újságírója titokban fotózgat, de ki a szőke riporter moralistája?

Haaland új néven szerepel a norvég válogatottban

Folyamatosan támadják Magyar Péterék az egészségügyet + videó

További híreink

Folyamatosan támadják Magyar Péterék az egészségügyet + videó

Óriási siker: Több ezer új pedagógus a magyar iskolákban, biztos jövő vár ránk

Döntő ütközet előtt a Nyugat: Merz Putyint fenyegeti, órákon múlhat a háború sorsa

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Trump bejelentése után főhet Zelenszkij feje
2
Képmutatás leleplezve: Brüsszel és Ukrajna titokban orosz olajat vásárol, miközben Magyarországot támadja
3
A Barátság elleni támadás „véletlenül" kihagyott két országot, amelyekkel Ukrajna nem szívesen kerülne konfliktusba
4
Szijjártó Péter súlyos vádjai: Összeesküvés gyanúja von der Leyen, európai vezetők és Zelenszkij között a Barátság kőolajvezeték támadásában + videó
5
Újra magabiztos a Fidesz előnye Magyar Péter pártjával szemben
6
Vezércikk - Valódi mélyütést kapott Volodimir Zelenszkij kormánya + videó
7
Lebuktatta saját embere: mégis SZJA-emelést tervezhet Magyar Péter pártja
8
A Tisza Párt egyik szakértője is arról beszélt, hogy Magyar Péter nem tudja megkerülni az adóemelést + videó
9
RENDKÍVÜLI: Szijjártó Péter bejelentést tett a Barátság vezetékről - Magyarország energiaellátása veszélyben
10
Trump - Titkos levelezés Orbán és Trump között: Dühös üzenetek a magyar olajvezetékről + videó

Legfrissebb híreink

Szexbotrány és drogok: Örömlányokkal bukott meg egy magyar multi teljes vezetése!

Szexbotrány és drogok: Örömlányokkal bukott meg egy magyar multi teljes vezetése!

 Kirobbanó botrány az SAP Hungary-nél: örömlányok, „csendes szoba” masszázzsal és állítólagos drogfogyasztás egy céges konferencián! A német anyavállalat nem tűrte tovább a szaftos ügyet, menesztették a teljes magyar felső vezetést, és még egy Excel-tábla is előkerült, ami minden mocskos részletet dokumentált. Kattints, ha tudni akarod, hogyan omlott össze a cég imidzse!
Rapid délutáni friss – Van, aki örül Magyar Péter adóemelési tervének + videó

Rapid délutáni friss – Van, aki örül Magyar Péter adóemelési tervének + videó

 Nincs vége, továbbra is elemezzük Magyar Péter progresszív adórendszerét, amelyet az Index hozott még tegnap. A Tisza-vezér továbbra is tagad és lepropagandistázta a lapot. Aztán, ha kormányra kerülne a Tisza Párt, nemcsak az adót emelné, hanem támogatná azt is, hogy Magyarország legyen teljesen független az orosz energiahordozóktól.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!