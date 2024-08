A tekvondós Márton Viviana olimpiai elődöntős

Megosztás itt:

Az UTE 18 éves versenyzője első mérkőzésén, a nyolcaddöntőben a három éve Tokióban és 2016-ban Rio De Janeiróban egyaránt bronzérmes elefántcsontparti Ruth Gbagbit három menetben győzte le, a nyolc között pedig a vele egyidős amerikai Kristina Teachouttal került szembe, aki a franciák háromszoros világbajnoka, Magda Wiet-Hénin felett diadalmaskodott meglepetésre.

Mindkét versenyző nagy elánnal kezdett, az első pontokat egy perc után a magyar tinédzser kapta egy testre rúgásért (2-0), majd egy intéssel növelte előnyét. Az amerikai ugyanezzel a "kombinációval" gyorsan egyenlített, Mártont pedig kétszer is megintették (3-5). Egy másodperccel a vége előtt mindketten fejrúgással próbálkoztak, ritkán látható módon mindkét kispadról érkezett a challenge, a visszajátszások után mindkettőt megadták, így 8-6-tal az amerikai vitte el az első menetet.

A másodikat egy pontos fejrúgással kezdte Márton, riválisát még meg is intették (4-0). A magyar kispad újra felmutatta a piros kártyát, és ezúttal is jól látták a fejrúgást (7-1). Az amerikai lábbal szintét fejet talált (7-4), de Márton öt másodperc múlva válaszolt (10-4). A rivális egy testre mért rúgással zárkózott fel (10-6). majd egy intéssel még közelebb került (10-7). A hajrában még egyszer betalált az amerikai, de 10-9-cel így is Mártoné lett a menet.

A mindent eldöntő harmadik felvonásban a játékvezető hét másodperc után megintette Mártont (0-1), aki egy testre rúgással fordított (2-1). Az amerikai intést kapott (3-1), majd Márton hevesen jelzett edzőjének, hogy kérje a videós segítséget, amely "bizonyította" a fejrúgást (6-1). Jött az adok-kapok, az amerikai pörögve testre (6-5), a magyar fejre talált, ellenfele pedig még intést is kapott (10-5). Fél perccel a vége előtt Márton és az amerikai testre rúgott(12-7). A hajrában mindkét oldalon intések voltak (13-9), majd Márton egy gyönyörű fejrúgással eldöntötte a párharcot, amelyet 16-10-zel zárt le.

"A masszőröm kilazított, majd aludtam egyet és ettem. Utána már el is kellett kezdenem melegíteni" - elevenítette fel a több órás várakozást Márton, aki először találkozott pályafutása során az amerikaival. "Az első menet után tudtam, hogy stabilnak kell lennem, nem szabad hátrafelé mozognom, erre sokkal jobban vigyáztam. Hasonló stílusunk van, nagyon erős volt, de fejben szerintem jobban bírtam a végét. Az biztos, hogy a folytatásban is minden meccs kemény lesz, én a munkámat fogom végezni, azt, amire kér az edzőm" - mondta Márton, aki így már biztosan éremért küzdhet az impozáns Grand Palais-ben.

Márton a döntőbe jutásért, a kiírás szerint 16.11 órakor az első helyen kiemelt, tavaly Grand Prix-győztes, 2022-ben világbajnok belga Sarah Chaari és az egyiptomi Aja Sehata összecsapásának győztesével találkozik.

Fotó: Márton Viviana a női tekvondósok 67 kilogrammos versenyének negyeddöntőjében a 2024-es párizsi nyári olimpián a Grand Palais kiállítócsarnokban 2024. augusztus 9-én. Márton Viviana nyert az amerikai Kristina Teachout ellen, ezzel bejutott az elődöntőbe. MTI/Czeglédi Zsolt