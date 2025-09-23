Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 23. Kedd Tekla napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Paláver 15:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Sport

A szurkolókon megint nem fog múlni – órák alatt minden jegy gazdára talált az örmények ellen

2025. szeptember 23., kedd 14:34 | MTI
magyar válogatott jegyárusítás labdarúgás telt ház

Telt ház előtt rendezik meg október 11-én a Magyarország-Örményország labdarúgó világbajnoki selejtezőt, miután a szurkolók egy nap alatt az összes belépőt megvásárolták.

  • A szurkolókon megint nem fog múlni – órák alatt minden jegy gazdára talált az örmények ellen

A Magyar Labdarúgó Szövetség hétfőn 10 órától kezdte árusítani a belépőket, s kedden kora délután jelezte, hogy valamennyi jegyet értékesítette,

így hozzávetőlegesen 65 ezer néző előtt rendezik meg a mérkőzést.

Marco Rossi szövetségi kapitány együttese az F csoportban szerepel, szeptemberben Írországban 2-2-es döntetlent ért el, illetve hazai pályán 3-2-re kikapott Portugáliától, így a harmadik helyen áll. Az európai vb-selejtezők tizenkét csoportjának első helyezettjei kijutnak a jövőre az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő világbajnokságra, amelyen először szerepel majd 48 csapat. A második helyezettek a márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a vb-részvételért.

További híreink

Bódi Bence megúszta, hogy elverje a gengszterrapper

Váratlan fordulat a magyar-szerb barátságban - Ez az, amire Brüsszel nem számított

Újabb fejlemény Kaszás Nikolett eltűnése kapcsán; rejtélyes csecsemőhalál történt

Magyar Péter kiborult, ennyit a kormányváltó hangulatról: győzött a Fidesz

Ázsia Expressz: Gáspár Zsolti szent esküt tett Galambos Lajosnak

Forrnak az indulatok Törökországban Sallai Roland miatt a Galatasaray meccse után

Magyar Péter lebukott: Brüsszel megmentette a börtöntől, de van egy szörnyű ára - átverte a szavazóit

Igazi kincs kapható most a Lidlben, a fűtésszezonban bánni fogod, ha most nem veszed meg

Kilenc év után tért vissza Lőkösházára Orbán Viktor – részletek a HírTV élő adásában + videó

További híreink

Kilenc év után tért vissza Lőkösházára Orbán Viktor – részletek a HírTV élő adásában + videó

Elszabadult a pokol, botokkal lincselnének egy beteg embert: ez a Magyar Péter-féle Tisza Párt igazi arca?

Nagyon nagy melót tettek bele az ellenzéki portálok a Ruszin-Szendi-botrány tálalásába, okosan elhallgatva a tényeket

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Megfagyott a levegő az ülésteremben – Semjén Zsolt a leghatározottabban visszautasította a rágalomhadjáratot + videó
2
Tusk szerint ha a NATO áldását adja rá, Lengyelország belép a háborúba az oroszok ellen
3
Váratlan fordulat a magyar-szerb barátságban - Ez az, amire Brüsszel nem számított
4
Magyar Péter lebukott: Brüsszel megmentette a börtöntől, de van egy szörnyű ára - átverte a szavazóit
5
Alföld program – Nagy bejeletések Orbán Viktortól a Lőkösháza-Békéscsaba vasútvonal átadóján + videó
6
Rosszul van az anyák szja-mentességétől a Tisza Párt programírójaként azonosított Petschnig Mária Zita
7
Milliárdos terhet dobna Magyarország nyakába Brüsszel
8
Megállt az élet a Keletiben! - Ezt tette a flashmob a megdöbbent utasokkal + videó
9
Vezércikk - Áradt a gyűlölet a gyűlöletellenes demonstráción + videó
10
Ez fájdalmas lesz a Tisza Pártnak: Hollik István azzal szembesítette Kollár Kingát, amit tagadott + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Az Újpest kínos veresége után az elnök is magyarázkodott

Az Újpest kínos veresége után az elnök is magyarázkodott

 A labdarúgó NB I hetedik fordulójában történelmi siker született szombaton este. A Kazincbarcika csapata meglehetősen simán, 2-0-ra verte az Újpestet hazai pályán, márpedig az élvonalban még sosem győzték le a lila-fehéreket. A lefújás után a szurkolók számonkérést tartottak a pálya szélén a negyedik kerületieknek.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!