A szurkolókon megint nem fog múlni – órák alatt minden jegy gazdára talált az örmények ellen

A Magyar Labdarúgó Szövetség hétfőn 10 órától kezdte árusítani a belépőket, s kedden kora délután jelezte, hogy valamennyi jegyet értékesítette,

így hozzávetőlegesen 65 ezer néző előtt rendezik meg a mérkőzést.

Marco Rossi szövetségi kapitány együttese az F csoportban szerepel, szeptemberben Írországban 2-2-es döntetlent ért el, illetve hazai pályán 3-2-re kikapott Portugáliától, így a harmadik helyen áll. Az európai vb-selejtezők tizenkét csoportjának első helyezettjei kijutnak a jövőre az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő világbajnokságra, amelyen először szerepel majd 48 csapat. A második helyezettek a márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a vb-részvételért.