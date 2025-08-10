Keresés

A születésnapján zuhant le szédítő mélységből a veterán katona

2025. augusztus 10., vasárnap 13:53 | HírTV
Mészáros György nyugállományú őrnagy ejtőernyős katona Albatrosz Repülő Egyesület

A lehető legnagyszerűbb módon ünnepelt születésnapot szombaton a székesfehérvári Albatrosz Repülő Egyesület közössége a börgöndi bázison.

A veterán ejtőernyőst az elsők között Szilády Dezső, a börgöndi repülőteret üzemeltető egyesület elnöke és Józsa Dávid alelnök köszöntötte az újonnan felépült hangárban, ahol a tűző nap elől elbújva családtagok, régi barátok és bajtársak, pilóták, ejtőernyősök, növendékek ülték körbe az asztalokat.

Az ejtőernyősök egész aktív éveikben számolják az ugrásaikat. Mészáros György a kilencvenes évek közepéig – így aztán most már egészen a nyolcvanadik születésnapjáig – kereken 6109 alkalommal ereszkedett le a földre, és elég sokszor mentőernyőt is igénybe kellett vennie a túléléshez. Azt mondta, amikor válaszolt az őt köszöntők szavaira, hogy a születésnapi alkalom – tandem lévén – csak egy fél ugrással növelte meg ezt a számot. Sokat nosztalgiázott a hangárban, hiszen jócskán volt mire emlékeznie.

Sokat ugrottunk augusztus 20-án, az állami ünnepen a fővárosban, a Duna felett – választott ki egyet a sok történet közül a nyugalmazott őrnagy, miközben szokása szerint jól kieresztette a hangját, hiszen mindig úgy tartotta, hogy egy eligazításnak, a szabályok ismertetésének hangosnak és érthetőnek kell lennie. – Európában mi csináltunk először tízemeletes ugrást. Egy újságban, egy fényképen láttuk, miként álltak össze így a levegőben az amerikaiak, és mi lemásoltuk. De a mi legalsó ejtőernyősünknek a Szabadság híd felett már fel kellett emelnie a lábát, nehogy beleakadjon a turulszoborba. Nálunk olyan, hogy valamit nem lehet megcsinálni, nem nagyon létezett.

Fotó: Feol.hu

