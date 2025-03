A Szeged egygólos hátrányból várja a PSG elleni BL-visszavágót

Megosztás itt:

A visszavágót jövő csütörtökön 20.45-től rendezik, a továbbjutóra a címvédő Barcelona vár a negyeddöntőben. A Veszprém csoportgyőztes volt, ezért a rájátszás első körében nem kell pályára lépnie.

Eredmény, a negyeddöntőbe jutásért, első mérkőzés:

OTP Bank-Pick Szeged - Paris Saint-Germain (francia) 30-31 (13-14)

------------------------------------------------------------------

lövések/gólok: 44/30, illetve 50/31

gólok hétméteresből: 3/3, illetve 8/5

kiállítások: 6, illetve 8 perc

A hazaiak teljes kerettel álltak fel, a vendégektől viszont hiányzott a világbajnok és olimpiai ezüstérmes francia balszélső, Mathieu Grébille, valamint az Európa-bajnok spanyol jobbszélső, David Balaguer.

Janus Dadi Smárason és Bánhidi Bence gólokkal, Tobias Thulin védésekkel kezdett szegedi oldalon, a francia bajnoki címvédő és listavezetőnél pedig az előző idény gólkirálya, Kamil Syprzak és a volt veszprémi Omar Jahia volt többször is eredményes. A házigazdák a 17. percben, a BL góllövőlistáját vezető Mario Sostaric dupláját követően vezettek először, csakhamar azonban ismét kétgólos hátrányban voltak. Raúl González, a PSG vezetőedzője az utolsó percben 15 másodperc alatt kétszer is időt kért, csapata pedig - noha újabb találatot már nem tudott szerezni az első félidőben, ám így is - 14-13-as előnyben volt a szünetben.

A második felvonás elején egy 4-1-es sorozattal rukkolt elő a BL-ben november vége óta nyeretlen Szeged, ezzel ismét átvette a vezetést, és hosszabb periódusra állandósult a hazai vezetés-párizsi egyenlítés forgatókönyv. A sormintát a 44. perc végén szakította meg a francia alakulat, amely újra előnybe került, sőt: egy 4-0-s szériával - a mérkőzés során először háromgólos különbséget kialakítva - 23-20-ra módosította az állást. Könnyed PSG-befejezések jellemezték a találkozó ezen szakaszát. Szegedi oldalon bele-belecsúsztak hibák a támadásokba, a védekezés pedig kevéssé tudott hatékony lenni, és Mikler Roland bravúrjaival tartotta magát lőtávolban a vendéglátó. Kilenc perc volt hátra a dudaszóig, amikor 28-24-nél már négy találat volt közte, innen tudott nagy hajrával 29-28-ig zárkózni a védekezését rendező alföldi alakulat. A kiélezett végjátékban egyenlíteni már nem tudott, ám értékesített időntúli szabaddobással elérte, hogy egygólos hátránnyal utazhat a francia fővárosba.

A hazaiaknál Lazar Kukic hat gólt szerzett, Sostaric, Bodó Richárd és - az egy nappal második gyermeke megszületését követően hibátlan lövőteljesítménnyel záró - Bánhidi Bence ötször talált be. Mikler három, Thulin nyolc lövést védett. A túloldalon Syprzak nyolcszor, Jahia hétszer, Elohim Prandi hatszor volt eredményes, míg Andreas Palicka öt, Jannick Green pedig négy védéssel zárt.

A két csapat 12. alkalommal találkozott egymással a nemzetközi porondon, egy döntetlen és három szegedi siker mellett nyolcadszor nyert a PSG.

Fotó: Jérémy Toto (b), Bodó Richárd (j) a Szeged és Luka Karabatic, a Paris Saint-Germain játékosa a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában a negyeddöntőbe jutásért játszott, OTP Bank-Pick Szeged-Paris Saint-Germain első mérkőzésen a szegedi Pick Arénában 2025. március 27-én. MTI/Illyés Tibor