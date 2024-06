A skótok a mennyiségre mennek, legalábbis, ami a szurkolókat illeti + videó

A magyar szurkolók fél hatkor kezdenek el együtt vonulni a stadion felé. Közben már az aréna környékén is kezdenek megjelenni a szurkolók mindkét oldalról. A rendőrség is készül, de egyelőre fékezett habzással: csoportképet készítettek a stuttgarti stadionnál, majd a járműveikhez meneteltek.

A skót szurkolókat külön helyre próbálják terelni, ahol nézhetik a magyarok elleni meccset, s ugyanígy tesznek a magyarokkal is, bár belőlük jóval kevesebb lehet, akinek nincs jegye, és nem jut be a stadionba.

