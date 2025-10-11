Keresés

Sport

A Rossi-módszer diadala: a válogatott legyőzte az örményeket

2025. október 11., szombat 20:32 | Hír TV

Megvan a kötelező győzelem! A magyar labdarúgó-válogatott kulcsemberei hiányában is magabiztos, 2-0-s győzelmet aratott Örményország ellen a telt házas Puskás Arénában. Marco Rossi taktikai húzásai és a csapat küzdőszelleme ismét bizonyította: a magyar modell a futballpályán is sikeres.

A kötelező győzelem terhe: Így harcolta ki a sikert a tartalékos csapat

A meccs előtt mindenki tudta: ez egy "kötelező" győzelem. Ezek a legnehezebb mérkőzések, különösen úgy, hogy a csapat két kulcsembere, Sallai Roland és Varga Barnabás sem léphetett pályára eltiltás miatt. A tét óriási volt, ami a meccs elején a játékosokon is érződött. Marco Rossi szövetségi kapitány azonban ismét bebizonyította zsenialitását: bátran nyúlt a kezdőcsapathoz, és bizalmat szavazott az újonc Lukács Dánielnek, aki góllal hálálta meg a bizalmat.

A Rossi-módszer: A magyar siker modellje a pályán

A válogatott sikere több mint egy egyszerű sportteljesítmény; a magyar modell működésének ékes bizonyítéka. Mit is látunk?

Stratégia a pánik helyett: Míg mások a hiányzók miatt panaszkodtak volna, Marco Rossi a megoldást kereste. Tiszta, logikus tervvel küldte pályára a csapatot.

Közösségi erő a sztárkultusz helyett: A csapat bebizonyította, hogy nem egy-két sztárra, hanem az egységre, a fegyelmezett csapatmunkára és a küzdőszellemre épül. Mindenki tudta a dolgát, és küzdött a másikért.

A magyar emberek támogatása: A Puskás Aréna ismét fantasztikus hangulatot teremtett. A szurkolók és a csapat közötti egység az a plusz, ami a nehéz pillanatokon átsegíti a válogatottat.

Ez a hármas – a stratégiai vezetés, a közösségi erő és a nemzeti támogatás – pontosan az a modell, amivel Magyarország más területeken is sikereket ér el.

Továbbjutó helyen: A nemzet egysége győzelemre vezet

Lukács Dániel és a csereként beállt Gruber Zsombor góljaival a magyar válogatott megelőzte az örményeket, és feljött a csoport második, pótselejtezőt érő helyére. A győzelem azt üzeni: ha egy nemzet egységes, és egy józan, világos stratégia mentén halad, akkor a nehézségek ellenére is képes győzni.

 Fotó: Szabó Miklós

