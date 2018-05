A Real Brazíliában győzködte Neymart az átigazolásról

Márciusban találkozott Neymar a Real Madrid több vezetőjével – írja az AS című spanyol lap. A brazil támadó a hírek szerint nyáron máris távozna a Paris Saint-Germaintól, ahová előző nyáron igazolt rekordot jelentő 220 millió euróért. Több lap is úgy tudja, hogy ennél is többért, 260 millió euróért tehetné át a székhelyét a királyi gárdához. A transzfer azért is érdekes lehetne, mert Neymar a PSG előtt éveken át a Real ősi ellenfele, a Barcelona színeiben futballozott.