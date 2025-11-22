A Puskás Akadémia válogatott csatára kettőt vágott a Kisvárdának, eldöntve a meccset

Megosztás itt:

Fizz Liga (NB I), 14. forduló:

Puskás Akadémia FC – Kisvárda Master Good 2-0 (1-0)

---------------------------------------------------

Pancho Aréna, v.: Derdák

gólszerző: Lukács D. (40., 79.)

sárga lap: Matanovic (63.)

Puskás Akadémia:

---------------

Szappanos – Maceiras, Golla, Markgráf, Ormonde-Ottewill (Harutyunjan, 91.) – Duarte, Okeke (Kern, 80.) – Lukács D., Dárdai (Favorov, 80.), Nagy Zs. (Szolnoki, 91.) – Colley (Fameyeh, 70.)

Kisvárda:

--------

Popovics – Cipetic, Jovicic, Chlumecky – Nagy K. (Szikszai, 81.), Bíró, Melnyik (Molnár G., 81.), Mesanovic (Jordanov, 60.), Medgyes (Körmendi, 81.) – Novothny (Pintér F., 81.), Matanovic

Hatalmas hazai fölény jellemezte a találkozó első félidejét: a Puskás Akadémia sokkal többet birtokolta a labdát és folyamatos veszélyt jelentett a vendégkapura, míg a Kisvárda erejéből a védekezés mellett támadásra már nem futotta. A felcsúti nyomás a 40. percben érett góllá:

Lukács Dániel fejjel volt eredményes.

A kisvárdaiak passzivitását jól jelzi, hogy a szünetig kapura lövéssel sem próbálkoztak.

Fordulást követően - az egyre intenzívebb havazásban - éledezett és többet támadott a Kisvárda, ami a hazai gárdának lehetőséget kínált gyors kontratámadásokra, az előnye növelésére, de a helyzetek rendre kimaradtak. A félidő közepétől visszavette a mérkőzés irányítását a Puskás Akadémia és

Lukács Dániel második góljával eldöntötte a három pont sorsát.

A folytatásban kevés említésre méltó esemény történt.

A Puskás Akadémia az első perctől kezdve sokkal jobban játszott és nagyobb különbséggel is győzhetett volna. A Kisvárda az első játékrészben gyengén teljesített, a másodikban kicsit jobban, de nem volt esélye a pontszerzésre.

Fotó: Medgyes Sinan (j4), a Kisvárda játékosa a Fizz Liga 14. fordulójában játszott Puskás Akadémia FC - Kisvárda Master Good mérkőzésen a felcsúti Pancho Arénában 2025. november 22-én. MTI/Purger Tamás