Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 22. Szombat Cecília napja
Jelenleg a TV-ben:

Komment extra

Következik:

Híradó 19:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Sport

A Puskás Akadémia válogatott csatára kettőt vágott a Kisvárdának, eldöntve a meccset

2025. november 22., szombat 16:37 | MTI
Kisvárda NB I labdarúgás Puskás Akadámia

A Puskás Akadémia Lukács Dániel két góljára építve magabiztosan győzte le a vendég Kisvárdát szombaton a labdarúgó NB I 14. fordulójában.

  • A Puskás Akadémia válogatott csatára kettőt vágott a Kisvárdának, eldöntve a meccset

Fizz Liga (NB I), 14. forduló:

Puskás Akadémia FC – Kisvárda Master Good 2-0 (1-0)

---------------------------------------------------

Pancho Aréna, v.: Derdák

gólszerző: Lukács D. (40., 79.)

sárga lap: Matanovic (63.)

Puskás Akadémia:

---------------

Szappanos – Maceiras, Golla, Markgráf, Ormonde-Ottewill (Harutyunjan, 91.) – Duarte, Okeke (Kern, 80.) – Lukács D., Dárdai (Favorov, 80.), Nagy Zs. (Szolnoki, 91.) – Colley (Fameyeh, 70.)

Kisvárda:

--------

Popovics – Cipetic, Jovicic, Chlumecky – Nagy K. (Szikszai, 81.), Bíró, Melnyik (Molnár G., 81.), Mesanovic (Jordanov, 60.), Medgyes (Körmendi, 81.) – Novothny (Pintér F., 81.), Matanovic

Hatalmas hazai fölény jellemezte a találkozó első félidejét: a Puskás Akadémia sokkal többet birtokolta a labdát és folyamatos veszélyt jelentett a vendégkapura, míg a Kisvárda erejéből a védekezés mellett támadásra már nem futotta. A felcsúti nyomás a 40. percben érett góllá:

Lukács Dániel fejjel volt eredményes.

A kisvárdaiak passzivitását jól jelzi, hogy a szünetig kapura lövéssel sem próbálkoztak.

Fordulást követően - az egyre intenzívebb havazásban - éledezett és többet támadott a Kisvárda, ami a hazai gárdának lehetőséget kínált gyors kontratámadásokra, az előnye növelésére, de a helyzetek rendre kimaradtak. A félidő közepétől visszavette a mérkőzés irányítását a Puskás Akadémia és

Lukács Dániel második góljával eldöntötte a három pont sorsát.

A folytatásban kevés említésre méltó esemény történt.

A Puskás Akadémia az első perctől kezdve sokkal jobban játszott és nagyobb különbséggel is győzhetett volna. A Kisvárda az első játékrészben gyengén teljesített, a másodikban kicsit jobban, de nem volt esélye a pontszerzésre.

Fotó: Medgyes Sinan (j4), a Kisvárda játékosa a Fizz Liga 14. fordulójában játszott Puskás Akadémia FC - Kisvárda Master Good mérkőzésen a felcsúti Pancho Arénában 2025. november 22-én. MTI/Purger Tamás

 
 
 

További híreink

Kvíz a nagymama házából – Ön ismeri még ezeket a régi tárgyakat?

Már az orosz-ukrán békére gondolva jósolnak a forintról banki elemzők

Újabb nagy dobás a Lidltől: 5000 forintot elengednek a Parkside csodagép árából

Meglepő döntést hozott Zelenszkij a béketárgyalásokról

Házasság első látásra Anna lebukott – kiderült a titok!

Globál Nógrádi Györggyel – Zelenszkij sorsát fedi fel Trump béketerve

Hull a hó és hózik – de mégis hol?

Póczik Józsefet jogerősen pénzbüntetésre ítélték a Borkai-ügyben, a zsarolás vádja alól felmentették

A Tisza Párt szeretetnyelve: B@sszák meg az újságírók! – Trágár ámokfutásba kezdett Magyar Péter borsodi jelöltje

További híreink

A Tisza Párt szeretetnyelve: B@sszák meg az újságírók! – Trágár ámokfutásba kezdett Magyar Péter borsodi jelöltje

Nem modell, nem celeb, nem popsztár - csak úgy néz ki a csinos gyilkos

Az elődöntőben megalázták a szervezők, mégis ő lett Miss Universe + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
A németek legyártották Európa egyik legmodernebb harckocsiját
2
Nem modell, nem celeb, nem popsztár - csak úgy néz ki a csinos gyilkos
3
A történelem legnagyobb adatszivárgása lehetett volna: Osztrák kutatók 3,5 milliárd WhatsApp-fiókot törtek fel
4
Robert C. Castel: Ukrajna pozíciója drámaian leromlott + videó
5
Nagy összegek tűnnek el Ukrajnában + videó
6
Hull a hó és hózik – de mégis hol?
7
Elkezdődött a keresztény templomok mecsetté nyilvánítása Olaszországban + videó
8
Bankár írta a Tisza Párt programját, ami nem más, mint egy brutális uzsoraszerződés + videó
9
Szankciómentesség magyar módra: A Célpont bemutatja, hogyan úsztuk meg azt, amibe Bulgária és Románia belerokkan + videó
10
Mi lesz Marco Rossi szövetségi kapitány sorsa? + videó

Legfrissebb híreink

A Tisza Párt egyre több jelöltjéről hullik le a lepel + videó

A Tisza Párt egyre több jelöltjéről hullik le a lepel + videó

 A Tisza Párt egy komolytalan politikai képződmény - így véleményezte a Fidesz európai parlamenti képviselője a Tisza Párt által kiválasztott aspiránsokat. Deutsch Tamás úgy véli, a most nagy nehezen megtalált jelöltek elsöprő többsége baloldali, liberális nézeteket képvisel.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!