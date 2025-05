A PSG drukkerek miatt soha nem látott rendőrségi készültség van Párizsban

Megosztás itt:

Szombaton 21 órakor a müncheni Allianz Arénában rendezik meg az idei Bajnokok Ligája döntőjét. A két éve is BL-döntőt játszó olasz Internazionale ellenfele a 2020-ban döntőző Paris Saint-Germain lesz. De bármi legyen is a szereposztás, az már megszokott, hogy óriási a rendőri készültség a BL-döntő előtt. Ez most sincs másként, csak éppen nem a meccs helyszíne a legkockázatosabb környék.

A müncheni finálé napján ugyanis Párizsban lesz a legnagyobb rendőri készültség, írja a Reuters, brit hírügynökség.

A beszámoló szerint a francia fővárosban 5400 rendőrt mozgósítanak, és Laurent Nunez rendőrfőnök szerint igyekeznek mindenre felkészülni. Nemcsak arra, hogy őrült ünneplés lesz, ha nyer a PSG, hanem arra is, hogy elszabadul a pokol, ha netán kikap a csapat az Intertől.

A rendőrfőnök azt sem rejti véka alá, hogy a Liverpool tragikus eseményeket hozó bajnoki ünneplését látva – egy férfi ismeretlen okból autójával az ünneplő tömegbe hajtott – arra is készülnek, hogy elejét vegyék az ilyen incidenseknek. Ennek megfelelően a Diadalív környéke már szombat déltől le lesz zárva, délutántól pedig a Champs-Élysées sugárút és a környező utcák forgalmát is jelentősen korlátozzák.

Párizsban legutóbb éppen az Arsenal ellen sikerrel megvívott BL-elődöntő után tört ki a káosz, akkor 47 embert tartóztattak le, míg három drukkert ott is autóval ütöttek el. De ugyancsak emlékezetes a 2022-es párizsi BL-döntő előtt és alatt történt rendbontás is, amikor szervezési hiányosságok miatt több ezren rekedtek a Stade de France kapuin kívül. Párizsban persze nem kell BL-meccs a botrányhoz: a 2022-es katari világbajnokság szinte valamennyi francia és marokkói meccse után utcai harcokról érkeztek képek. Azaz az lenne a meglepő, ha az 5400 rendőrnek nem lenne dolga szombat este-éjszaka.

Forrás: Origo

Fotó: Shutterstock