Sport

A nyolcaddöntő jelentette a végállomást Gálfi Dalmának az oszakai tenisztornán

2025. október 16., csütörtök 06:57 | MTI
tenisz Oszaka Gálfi Dalma

Gálfi Dalma búcsúzott a nyolcaddöntőben a 275 ezer dollár (93 millió forint) összdíjazású oszakai keménypályás női tenisztornán.

  • A nyolcaddöntő jelentette a végállomást Gálfi Dalmának az oszakai tenisztornán

A világranglistán 96. magyar játékos két győzelemmel jutott fel a selejtezőből a főtáblára, ahol a nyitókörben 6:4, 6:4-re verte az amerikai Alycia Parksot (66.). Csütörtökön a negyedik helyen kiemelt, korábbi US Open-döntős kanadai Leylah Fernandez (27.) várt rá, aki első találkozójukon két brékkel 5:0-ra ellépett, és 41 perc után szettelőnybe került.

A 27 éves balatonfüredi teniszező a folytatásban 4:4-ig tartotta a lépést esélyesebb riválisával, ekkor azonban ismét elbukta az adogatását, Fernandez pedig kiszerválta a meccset, amely 1 óra 27 percig tartott.

Eredmény, nyolcaddöntő:

Leylah Fernandez (kanadai, 4.)-Gálfi Dalma 6:1, 6:4

Fotó: Gálfi Dalma. MTI/EPA/Neil Hall

Kapcsolódó tartalmak

