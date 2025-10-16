A nyolcaddöntő jelentette a végállomást Gálfi Dalmának az oszakai tenisztornán

Megosztás itt:

A világranglistán 96. magyar játékos két győzelemmel jutott fel a selejtezőből a főtáblára, ahol a nyitókörben 6:4, 6:4-re verte az amerikai Alycia Parksot (66.). Csütörtökön a negyedik helyen kiemelt, korábbi US Open-döntős kanadai Leylah Fernandez (27.) várt rá, aki első találkozójukon két brékkel 5:0-ra ellépett, és 41 perc után szettelőnybe került.

A 27 éves balatonfüredi teniszező a folytatásban 4:4-ig tartotta a lépést esélyesebb riválisával, ekkor azonban ismét elbukta az adogatását, Fernandez pedig kiszerválta a meccset, amely 1 óra 27 percig tartott.

Eredmény, nyolcaddöntő:

Leylah Fernandez (kanadai, 4.)-Gálfi Dalma 6:1, 6:4

Fotó: Gálfi Dalma. MTI/EPA/Neil Hall