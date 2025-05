A Nemzeti Atlétikai Központ bejutott a világ egyik legrangosabb építészeti versenye, az Architizer A+Awards döntőjébe

Megosztás itt:

A magyar épület ezzel a világ öt legjobbja közé került mindkét kategóriában, és most a közönség szavazatain múlik, hogy elnyeri-e a népszerűség alapján odaítélt díjat - tájékoztatta az MTI-t hétfőn a Best Ever ügynökség.

"Óriási büszkeséggel tölt el minket és nagy elismerés a NAPUR Architect teljes csapatának, hogy a Nemzeti Atlétikai Központ a világ öt legjobbja közé került, ráadásul egyszerre két kategóriában ezen a rangos nemzetközi versenyen" - mondta Ferencz Marcel Kossuth-díjas építész, a központot tervező NAPUR Architect Kft. vezető tervezője.

"Hálás vagyok a lehetőségért, hogy megtervezhettük ezt az ikonikus, mégis emberléptékű és fenntartható létesítményt, amely a 2023-as világbajnokság után egyedülálló módon nyílt meg a nagyközönség előtt és sokak számára biztosítja a sportolás, a szabadidő aktív eltöltésének lehetőségét. Köszönjük a szakmai zsűri értékelését, és most arra kérjük a magyar és nemzetközi közönséget, hogy segítsenek minket szavazataikkal elnyerni a Közönségdíjat, és ezzel megkoronázni közös sikerünket" - tette hozzá.

Szavazni hétfő (ma) 15 órától május 17-e 9 óráig óráig lehet (magyar idő szerint). A voksok leadásához ingyenes regisztrációra vagy bejelentkezésre van szükség az Architizer oldalán. Ezt követően naponta egyszer lehet szavazni mindkét kategóriában.

Stadion és Aréna kategória: https://tinyurl.com/34xfrkca

Fenntartható sport- és rekreációs épület kategória: https://tinyurl.com/bdcwa37n

Forrás: MTI

Fotó: NSÜ