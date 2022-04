A német kluboknak nem kellenek tovább az orosz tornászok

Megosztás itt:

Az orosz élvonalból hatan is a Bundesligában szerepeltek, és most valamennyiüknek utat mutattak – nyilatkozta szombaton az egyoldalú szerződésbontásról az olimpiai bajnok Artur Dalalojan, aki az előző szezonban a Schwabisch Gmund-Wetzgau színeiben szerepelt. Az ukrajnai orosz háború miatt a Nemzetközi Torna Szövetség (FIG) március elején megtiltotta az orosz és fehérorosz tornászoknak a FIG égisze alatt zajló versenyeken való részvételt, bár az ukáz nem vonatkozott a nemzeti klubtornákra is.

"Minden német klub elküldte az orosz sportolókat, és legalább a következő hat hónapban biztosan nem fogunk versenyezni a Bundesligában" – mondta Dalalojan, aki amúgy már talált magának új klubot: a Gymnastic Romagna csapatában szerepel az olasz Serie A-ban. A németek döntésében David Beljavszkij, Nyikita Nagornij, Vlagyiszlav Poljasov, Nyikita Ignatyev és Ivan Stretovics is érintett.

Fotó: EPA/DANIEL KOPATSCH

MTI