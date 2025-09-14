A nap, amit soha nem felejt el Szarvaskend

Megosztás itt:

A MOL Magyar Kupa 3. fordulójában a Ferencváros 15-0-ra győzött a Szarvaskend vendégeként. De ezen a mérkőzésen talán nem is az eredmény számított igazán, mert ez a futball ünnepe volt, ahol nincsenek vesztesek, csak győztesek – írja a vaol.hu.

Álmomban sem gondoltam, hogy én egyszer Robbie Keane-nel arról beszélgetek, hogy milyen mérkőzés vár hamarosan a Ferencvárosra az Európa-ligában. Nagyon jól volt a közönség, hihetetlen atmoszférát teremtettek, a játékosok pedig megtapasztalhatták, hogy milyen érzés egy ilyen szintű csapat ellen futballozni. Nagyon jó volt megélni mindezt. Az első félidőben elég jól tartottuk magunkat, aztán kijöttek a kondíiionális különbségek. És megtisztelt minket azzal a Ferencváros, hogy egy percre nem engedett ki, végig kőkeményen meccsben volt, ezért is lett ennyi a különbség – nyilatkozta Kurucz Ádám, a Szarvaskend edzője.

Teljesen mindegy, hogy ki ellen játszunk, száz százalékot kell nyújtani. Úgy gondolom, hogy a fiúk oda is tették magukat. Örülök, hogy ennyi gól esett.

És szeretném kiemelni, hogy nagyon hálásak vagyunk a fogadtatásért, a vendégszeretetért, óriási szeretet, rajongás vett körbe minket.

Néha erről szól a foci, az ilyen eseményekről: hogy itt lehettek olyan szurkolók, akik még soha nem láthatták ilyen közelről a kedvenceiket, most nagy élményben volt részük. Örülök annak is, hogy ennyi játékosom pályára tudott lépni ma. Volt, aki sérülésből, hosszabb kihagyás után tért vissza, és a fiataljaink is jól játszottak – értékelt Robbie Keane, az FTC vezetőedzője.

Fotó: Cseh Gábor