Sport

A nap, amit soha nem felejt el Szarvaskend

2025. szeptember 14., vasárnap 08:48 | vaol.hu
Ferencváros Magyar Kupa Szarvaskend fociünnep

A Szarvaskend-Ferencváros mérkőzést alighanem még jó sokáig emlegetni fogják az aprócsa vasi faluban.

  • A nap, amit soha nem felejt el Szarvaskend

A MOL Magyar Kupa 3. fordulójában a Ferencváros 15-0-ra győzött a Szarvaskend vendégeként. De ezen a mérkőzésen talán nem is az eredmény számított igazán, mert ez a futball ünnepe volt, ahol nincsenek vesztesek, csak győztesek – írja a vaol.hu.

Álmomban sem gondoltam, hogy én egyszer Robbie Keane-nel arról beszélgetek, hogy milyen mérkőzés vár hamarosan a Ferencvárosra az Európa-ligában. Nagyon jól volt a közönség, hihetetlen atmoszférát teremtettek, a játékosok pedig megtapasztalhatták, hogy milyen érzés egy ilyen szintű csapat ellen futballozni. Nagyon jó volt megélni mindezt. Az első félidőben elég jól tartottuk magunkat, aztán kijöttek a kondíiionális különbségek. És megtisztelt minket azzal a Ferencváros, hogy egy percre nem engedett ki, végig kőkeményen meccsben volt, ezért is lett ennyi a különbség – nyilatkozta Kurucz Ádám, a Szarvaskend edzője.

Teljesen mindegy, hogy ki ellen játszunk, száz százalékot kell nyújtani. Úgy gondolom, hogy a fiúk oda is tették magukat. Örülök, hogy ennyi gól esett.

És szeretném kiemelni, hogy nagyon hálásak vagyunk a fogadtatásért, a vendégszeretetért, óriási szeretet, rajongás vett körbe minket.

Néha erről szól a foci, az ilyen eseményekről: hogy itt lehettek olyan szurkolók, akik még soha nem láthatták ilyen közelről a kedvenceiket, most nagy élményben volt részük. Örülök annak is, hogy ennyi játékosom pályára tudott lépni ma. Volt, aki sérülésből, hosszabb kihagyás után tért vissza, és a fiataljaink is jól játszottak – értékelt Robbie Keane, az FTC vezetőedzője.

Fotó: Cseh Gábor

