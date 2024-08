A MOL lesz az Esztergom női kézilabda-csapatának szponzora + videó

Megosztás itt:

Nem volt elvárás de mégis sikerült: 2 év alatt 2 osztályt ugrott a már MOL Esztergom KC néven futó gárda, így a városnak, hosszú idő után, újra lesz élvonalbeli együttese. A keretet az első osztályhoz mérten meg is erősítették, többnyire fiatal játékosokkal, azonban a Ferencvárostól 4 év után távozó Kisfaludy Anett személyében a rutin is szerepet játszhat az új idényben, aki nem mellesleg a csapatkapitányi szerepet is be fogja tölteni.

A MOL Esztergom KC szeptember 7-én, hazai környezetben kezdi meg az élvonal küzdelmeit a Kisvárda ellen.