A magyarországi zsidók és a hazai labdarúgás a két világháború között témában nyílt kiállítás Budapesten

Megosztás itt:

A századfordulón született magyar labdarúgás szereplői között jelentős volt a zsidó középosztály szerepe – játékosok, klubvezetők, futballbírók és mecénások között is. A kiállításon tíz kiemelkedő izraelita labdarúgó és edző egyéni sorsát mutatják be, akik sokat tettek nemcsak a hazai, de a nemzetközi labdarúgásért, továbbá két olyan játékost is megismerhetnek a látogatók, akik a vészkorszak idején zsidó honfitársaikat mentették. A tárlaton emellett a korszak négy meghatározó klubjának, az FTC-nek, az MTK-nak és az Újpestnek, továbbá a zsidó identitású VAC-nak (Vívó- és Atlétikai Club) az életébe nyerhetünk bepillantást képeken, szövegeken, értékes relikvikákon, illetve remek hang-és videóanyagokon keresztül.

A kiállítás vasárnapi megnyitóján köszöntőt mondott Grósz Andor, a Holocaust Közalapítvány kuratóriumának elnöke, majd a tárlatról szót ejtett Berzi Sándor, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) alelnöke. A kiállítást aztán Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára nyitotta meg.

Az időszaki tárlat december közepéig tekinthető meg – mégpedig ingyenesen – a Páva utcai Holokauszt Emlékközpontban.

Forrás: Nemzeti Sport

Fotó: Csillag Péter